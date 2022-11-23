Çavuşoğlu'ndan silahlı gruplarla ilgili soruya yanıt: Muhatap meşru Suriye muhalefetidir

23 Kasım 2022 Çarşamba, 11:27

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Dışişleri Bakanlığı’nın bütçesi görüşülürken milletvekillerinin kendisine sorduğu sorulardan bazılarını yazılı olarak yanıtladı.

Çavuşoğlu, Bakanlığın yeni binasıyla ilgili soruya, “Bakanlığımızın yeni bina projesi tamamlamış ve inşaat ruhsatı alınmış durumdadır. Gerekli hazırlık ve süreçlerin sonuçlandırılmasının ardından yeni bina inşaatına başlanması öngörülmektedir” dedi.

“İHLALLERE İLİŞKİN İDDİALARIN MUHATABI, SURİYE GEÇİCİ HÜKÜMETİDİR”

ANKA Haber Ajansı'ndan Tamer Arda Erşin'in haberine göre Bakan Çavuşoğlu, “Suriye’de Türkiye’nin desteklediği silahlı grupların işlediği suçlara dair herhangi bir araştırmanız, raporunuz, bulgunuz, girişiminiz var mı” sorusuna da yanıt verdi. Çavuşoğlu, Suriye'de Şam yönetimine karşı 'Özgür Suriye Ordusu' olarak yapılandırılırken 2019 yılında adı Suriye Milli Ordusu olarak değiştirilen, silahlı dinci gruplardan oluşan askeri örgütle ilgili şöyle cevap verdi:

“Milli Suriye Ordusu’na bağlı birliklerin Suriye’de işlediği öne sürülen ihlallere ilişkin iddiaların muhatabı, meşru Suriye muhalefeti ve muhalefetin yürütme organı olan Suriye geçici hükümetidir. Bununla birlikte, Suriye geçici hükümetinin ve onun kontrolündeki Suriye Milli Ordusu’nun, kendi yapısı içinde insan hakları ve insancıl hukuk alanında birliklerine eğitim verdiği ve olası ihlal iddialarını kapsamlı bir şekilde soruşturduğu bilinmektedir. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kuruluşların raporları, Suriye Milli Ordusu’nun mensuplarının eğitimine verdiği önem ve uluslararası hukuk anlamında Suriye Milli Ordusu’ndaki ilerlemeden takdirle bahsedilmektedir.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler ve uluslararası sivil toplum kuruluşları, PKK’nın uzantısı olan YGP/PYD’yi Suriye’nin kuzeyinde demografik yapıyı değiştirmeyi amaçlayan, Arapça yer adlarının Kürtçeleştirilmesi, eğitim dilinin Arapçadan Kürtçeye çevrilmesi, tehcir, keyfi tutuklamama, yağmalama, çocukları zorla silah altına alma, barışçıl gösterileri baskılama, insan kaçırma ve işkence faaliyetleri gibi konularda insan hakları ve uluslar arası insancıl hukuku ağır şekle ihlal ettiği için eleştirilmektedir.”

“Ülkemizin sığınmacı sorunu yaşadığı bir gerçek. Bu sorunu sığınmacıları koruyarak çözme konusunda somut politikanız nedir? 2012’den sonra gelen sığınmacıların kaçı önümüzdeki seçimde oy kullanacak” sorusuna Bakan Çavuşoğlu, İçişleri Bakanlığı’nı işaret ederek, “Sorudaki hususlar İçişleri Bakanlığı’mızın görev alanına girmektedir” diye yanıt verdi.

Çavuşoğlu, BOTAŞ’ın Rusya’dan aldığı doğal gazdan kaynaklanan borcunun ötelenmesi talebinde bulunduğu iddiasına ilişkin, “Rusya ile doğal gaz ticaretimiz uzun yıllardır devam etmektedir. Bu çerçevede bugüne kadar bu ticarete konu ödemelerde bir sıkıntı yaşanmamıştır” dedi. Bakan Çavuşoğlu, Rusya’ya olan doğal gaz borçlarını ödeyip ödeyemeyeceğine ilişkin soruya da aynı yanıtı verdi.

“İŞE GİREREK BORÇLARINI ÖDEMEKTE OLDUKLARI ÖĞRENİLMİŞTİR”

Başkan Çavuşoğlu, Katar Doha’da mahsur kalan 100’e yakın Türk işçiyle ilgili soruya da şu açıklamayı yaptı:

“Gelinen aşamada, söz konusu vatandaşlarımızdan 7’si büyükelçiliğimizden destek talebinde bulunmuştur. Anılan vatandaşlarımızdan 5’i bir işe yerleştirilmiş, biri çalışmak istememiştir, diğer vatandaşımız ise iş bulamamıştır. Büyükelçiliğimize başvurmayan 45 vatandaşımızın bazılarının Katar’dan ayrıldığın, bir kısmının ise kendi imkanlarıyla işe girerek borçlarını ödemekte oldukları öğrenilmiştir.”

Türk-Yunan sınırında kaybolan Türk vatandaşı Barış Büyüksu’nun akıbeti hakkındaki soruya da Bakan Çavuşoğlu, “Türk vatandaşı Barış Büyüksu hakkındaki sürecin adli makamlarımıza intikal ettiği anlaşılmış olup, dosyanın Bodrum Cumhuriyeti Başsavcılığı’mızca takip edildiği bilgisi edinilmiştir” dedi.

1915 Ermeni olaylarının ABD’nin Kaliforniya eyaletinde “Ermeni soykırımı” olarak kabul edilmesi ve bu olayın yaşandığı günün resmi tatil ilan edilmesiyle ilgili soruya ise Bakan Çavuşoğlu, “Yasanın kabulünün ardından tepkilerimiz en güçlü şekilde ABD makamları nezdinde kayda geçirilmiş olup, temaslarımızda dile getirilmeye devam edilmektedir” diye yanıt verdi.

“BİRLİĞİ ULUSAL ÇIKARLARINA ALET ETMEK İSTEYEN ÜLKELER”

Çavuşoğlu, Avrupa Birliği üyeliyle ilgili strateji olup olmadığı yönündeki soruyu üzerine “AB’ye üyelik, stratejik önceliğimiz olmaya devam etmektedir. Nitekim son Büyükelçiler Konferası’nda ‘Türkiye Avrupa’dır’ sloganıyla bu yaklaşımımız ortaya konulmuştur. Ancak AB, müzakere süreci dahil Türkiye-AB ilişkilerinin önünü açacak somut adımlar atmamakta, başta GKRY ve Yunanistan olmak üzere, Birliği ulusal çıkarlarına alet etmek isteyen ülkelerin politikalarına teslim olmaktadır” dedi.

“126 İDARİ TEDBİRİN HAYATA GEÇİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR”

Bakan Çavuşoğlu, AB üyelik sürecinde atılması gereken adımlara ilişkin soruyu da şöyle yanıtladı:

“Geçtiğimiz yıllar boyunca hayata geçirilen reformlar çerçevesinde, mevzuatımızın AİHM içtihatları ve AB kriterleri ile uyumlaştırılması amacıyla önemli düzenlemeler yapıldı ve yapılmaya da devam ediyor. 2021-2023 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenen AB’ye katılım için Ulusal Eylem Planı, ülkemizin AB’ye katılım sürecindeki kararlılığının en somut ifadesi ve başlıca yol haritası niteliğindedir. Plan kapsamında, yaklaşık 204 yasal düzenlemenin ve 126 idari tedbirin hayata geçirilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Sonuç olarak ülkemiz, AB’ye tam üyelik stratejik hedefini muhafaza etmekte, bu doğrultuda samimi çaba göstermektedir.”

“İRAN’DA BİR AN ÖNCE SÜKUNETİN SAĞLANMASINI ARZU EDİYORUZ”

Bakan Çavuşoğlu, Mahsa Amini’nin ölümünün ardından İran’da başlayan eylemlerle ilgili de “Çok sayıda İran vatandaşının yaşamını yitirmiş olmasından büyük üzüntü duyuyoruz. İran’ın istikrarının ve toplumsal huzurunun korunmasına büyük önem veriyoruz, ülkede bir an önce sükunetin sağlanmasını arzu ediyoruz” dedi.

GİRİT’TEKİ TARİHİ ESERLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Girit’te Osmanlı döneminden kalma yapılara yönelik saygısızlıkla ilgili soruya da Bakan Çavuşoğlu, “Yunanistan’da Osmanlı-Türk tarihi ve kültürel mirasının korunması hususu ikili temaslarımızda Yunan tarafının dikkatine getirilmekte, bu eserlerin restore edilmesi için katkıda bulunmaya hazır olduğumuz bildirmekte, ayrıca çok taraflı platformlarda bu konu gündemde tutulmaktadır” yanıtını verdi. Çavuşoğlu, eserleri ayrıca yerinde incelendiğini de bildirerek, “Eski Eserler Müdürü’nün de bizzat eşlik ettiği anılan ziyarette, çeşmelerimizde görülen bazı boya/yazı izleri, temizlemeleri talebiyle Yunan yetkililerin dikkatine getirilmiştir” diye ekledi.

“VİZE SERBESTİSİ DİYALOĞUNUN YÜZDE 92’Sİ TAMAMLANDI”

Bakan Çavuşoğlu, AB’yle sürdürülen vize serbestisi diyaloğuna ilişkin de şu bilgileri verdi:

“AB ile gerçekleştirilen üst düzey ve teknik toplantıların gündeminde yer almaya devam eden vize serbestisi diyaloğunun yüzde 92’si tamamlanmış olup, buna ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda, kalan kriterler bakımından çalışmalar devam etmekte, bu konuda AB ile istişarelerimiz devam etmektedir.”