ÇEDES projesine tepkiler sürüyor: İnanç özgürlüğünü ihlal
İmamların okullarda görevlendirmesinin önünü açan ÇEDES projesine tepkiler sürüyor. Cumhuriyet'e konuşan avukat Kardelen Ateşci, "Çocukların din ve inanç özgürlüğünü ihlal eden bu projeye derhal son verilmelidir" dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum” isimli ÇEDES Projesi kapsamında, İzmir dahil birçok ilde 842 lise ve ortaokula, “manevi danışman” adı altında din hizmetlerinde çalışan kişilerin görevlendirilmesini sağlayan protokole tepkiler sürüyor.
Çocuk hakları alanında çalışan avukat Kardelen Ateşci söz konusu protokole ilişkin “Eğitim politikaları her çocuğun manevi olarak sağlık gelişimine uygun, kapsayıcı, bilimsel olmalıdır. Çocukların din ve inanç özgürlüğünü ihlal eden bu projeye derhal son verilmelidir” şeklinde konuştu.
(Kardelen Ateşci)
‘POLİTİKALAR LAİK OLMALI’
Okullarda PDR uzmanları bulunduğunu belirten Ateşci, “Çağdaş eğitim esaslarına uygun olmayan şekilde din görevlilerinin görevlendirilmesi hem yasal metinlere aykırı hem de çocuğun üstün yararının gözetilmediğinin göstergesidir. Bu sebeple, projenin uygulanmasına son verilmelidir. Devlet tarafından eğitim politikaları laik bilimsel, eşitlikçi, çoğulcu, kapsayıcı olmalıdır. Aksi çocuk hakları ihlali demektir” dedi.
‘KARANLIĞA ÇEKİLİYORUZ’
Öte yandan Özel Sektör Öğretmenleri Birlikteliği Derneği, Birlik Sendikası, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Öğretmenleri Derneği, Tüm Öğrenci Velileri Dayanışma Derneği, Özel Okul Velileri, Özel Okul Velileri Platformu’nun ortak açıklamasında, “ÇEDES ile eğitim sistemimiz bilimsellikten uzak bir karanlığa çekilmektedir” denildi.
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