HKP, okullara imam atanmasını yargıya taşıdı

Yayınlanma: 09.06.2023 - 20:19

Güncelleme: 09.06.2023 - 20:24

HKP, İzmir ve Eskişehir’deki milli eğitim müdürlüğü ile il müftülüğü arasında imzalanan protokol kapsamında “manevi danışmanlık” hizmeti adıyla okullara imam, müezzin, vaiz, din hizmetleri uzmanı ve Kuran kursu öğreticilerinin görevlendirilmesine tepki gösterdi.

Ortaçağcı AKP’giller marifetiyle İzmir ve Eskişehir’deki milli eğitim müdürlüğü ile il müftülüğü arasında imzalanan protokol kapsamında “manevi danışmanlık” hizmeti adıyla okullara imam, müezzin, vaiz, din hizmetleri uzmanı ve Kuran kursu öğreticilerinin atanmasını yargıya… pic.twitter.com/TUCqXgWTc6 — HKP (@kurtuluspartisi) June 9, 2023

HKP avukatları; Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İzmir İl Müftüsü Salih Sezik, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ve Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek hakkında suç duyurusunda bulundu.

‘ANAYASAYI İHLAL’ SUÇLAMASI

Suç duyurusu dilekçesinde, söz konusu isimlerin, “Anayasayı ihlal”, “görevi kötüye kullanma”, “kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi”, “inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” ve “görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma” suçlarını işledikleri iddia edildi. Bakanlar, valiler, il milli eğitim müdürleri ve il müftüleri hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılması talep edildi.

(Av. Tacettin Çolak)

“SAVCILARIN LAİKLİK İLKESİNE SAHİP ÇIKMASINI BEKLİYORUZ”

Suç duyurusuna ilişkin açıklama yapan HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Tacettin Çolak, şunları kaydetti:

“AKP iktidarı cumhuriyetin kazanımlarından en önemlisi olan laiklik ilkesine darbeler vurmaya devam ediyor. Eskişehir ve İzmir’de ‘manevi danışman’ adı altında okullara imam, müezzin, vaiz, din hizmetleri uzmanı ve Kuran kursu hocaları görevlendirilmiştir. Bunlar aslında Anayasanın 2’inci maddesinde tanımlanan laik devlet ilkesinin tamamen ortadan kaldırılması amaçlı girişimlerdir. Aynı zamanda Anayasanın 24’üncü maddesinde de belirtilen dince kutsal sayılan değerlerin, siyasal amaçlar doğrultusunda kullanılması anlamına gelir.

Bu tarikatların, cemaatlerin yurtlarında Enes Kara gibi çocuklarımız, gençlerimiz canlarından bezdirilmiştir. Bu imamların gençlerimize verecekleri hiçbir şey, hiçbir değer yoktur. Önce kendilerinin o manevi değerleri edinmeleri gerekir. İmamların, müezzinlerin görev alanı camilerdir. Halkın Kurtuluş Partisi olarak tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Cumhuriyet savcılarının gerçekten kendi unvanlarında yer alan cumhuriyeti koruma ve kollama görevlerini yerine getirmelerini bekliyoruz. Bu görevi yerine getirmeyenler, laiklik ilkesini ortadan kaldıracak her türlü siyasal girişim karşısında sessiz kalan savcılar da aynı suçu işlerler. Onların da takipçisi olmaya devam edeceğiz.”