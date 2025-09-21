Cem Küçük'ten Barış Yarkadaş'a: ‘Söyle arkadaşlarına diretmesinler, kaybettiniz bu işi’

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) "Kayyıma ve Darbeye Hayır" sloganlı 22. Olağanüstü Kurultayı Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde toplandı.

Kurultaya tek aday olarak giren Özgür Özel geçerli oyların tamamını alarak bir kez daha CHP Genel Başkanı seçildi.

İktidara yakınlığıyla bilinen TGRT ekranlarında Cem Küçük’ün eski CHP milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş’a dikkat çeken ifadelerde bulundu.

Küçük, Yarkadaş’a “Söyle arkadaşlarına daha diretmesinler. Yenildiklerini kabul etsinler. Parti artık Özgür Özel'indir. Siz kaybettiniz bu işi” derken, Yarkadaş “Konunun özü Kılıçdaroğlu-Özel rekabeti değil. Biz CHP'nin hukuka uygun olmasını istiyoruz” diye konuştu.