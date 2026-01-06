Cem Küçük'ün 'Venezuela' tavrı, AKP medyasını da karıştırdı: 'Bu neyin hıncıdır?'

ABD Venezuela'ya yönelik saldırısı ve ülkedeki Bolivarcı yönetimin lideri Nicholas Maduro'yu kaçırması AKP medyası içerisinde de tartışma başlattı.

İktidara yakın İhlas Medyası bünyesindeki TGRT'nin yorumcularından Cem Küçük, hem ekranda hem de sosyal medya hesabında yaptığı "yorum"larda, Maduro yönetimini eleştirmiş ve ABD müdahalesi sonrası ülkenin düzeleceğini iddia etmişti.

Turkuvaz Medyası bünyesindeki Sabah gazetesinin yazarlarından Salih Tuna, Küçük'ün bu tutumuna sert yanıt verdiği bir köşe yazısı kaleme aldı.

Cem Küçük'e hitaben "Ne sevindin be!" başlığıyla yazdığı yazının ilgili bölümünde Tuna şu ifadeleri kullandı:

"Cem Küçük adlı gazeteci arkadaşımız, ABD'nin Venezuela'ya tecavüzü sonrası zafer sarhoşluğuyla coşmuş.

O kadar ki, "Bütün oklar Maduro yanlısı Tucker Carlson'a döndü, ağzını açmıyor..." diyor.

Her şeyden evvel Carlson'ın bu dönemdeki dominant özelliği Maduro yanlısı olmak değil, Netanyahu karşıtı olmaktı. ABD'nin İsrail'e yardımlarını kıyasıya eleştirip siyonistleri fena hâlde rahatsız ediyordu.

Küçük arkadaşımızın rahatsızlığı nedir ki, Carlson'la fırsat bulmuşçasına ödeşmeye çalışıyor?

Bu neyin hıncıdır?

Bir de acayip bir iştiyakla, "İsrailli devlet görevlileri İran'a, 'Sıra sende' diyorlar..." şeklinde paylaşım yapıyor.

"İsrailli devlet görevlileri" he mi?

O soykırımcı görevliler Türkiye'ye de çok şey diyorlar, onları ne yapacağız peki?

Üstü "çizilmiş" kesimler üzerinden sörf yapmak tam bir kurnazlık. Ne demek, "Bizdeki Avrasyacılar, Rusçular şaşkın, adamları indirildi..."

Hazır kaptırmışken, Maduro'nun her daim arkaladığı Filistinliler ve Hamas da şaşkın deseymiş ya!"