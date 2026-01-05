DEM Parti’nin Venezuela açıklamasına tepkilere Ender Öndeş’ten sert yanıt

DEM Parti’nin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’in ABD güçleri tarafından kaçırılmasına ilişkin yaptığı açıklama, Kürt hareketi içerisinde tartışmalara yol açtı. Açıklamanın ardından partiye yöneltilen eleştirilere gazeteci-yazar M. Ender Öndeş’ten yanıt geldi.

Öndeş, Kürt hareketi içinden gelen tepkilerin niteliğine dikkat çekerek, tepkilerin küfür ve hakaret boyutuna ulaştığını, bunun organize bir tutum izlenimi verdiğini ifade etti.

Öndeş’in sosyal medyadan paylaştığı sözleri şöyle oldu:

“Ben Kürt arkadaşların biraz fazla komplocu tutumlarını hep aşırı bulurdum ama bu kez gerçekten durum garip. DEM ve HDK Venezuela açıklamalarının ardından düğmeye basılmış gibi başlayan küfür, hakaret furyası korkunç. Öyle ki, Beştaş geri dönüşüm işçileri için, Hatimoğulları İran için konuşsa standart küfürler aynen oraya da geliyor. Bu masum bir şey değil. Gerçekten, hangi yurtsever Kürt uğruna yüzlerce şehit verilmiş Kobani direnişi için "ABD olmasa kazanılamazdı" diyebilir? Hangi onurlu Kürt, "ABD olmasa üç gün yaşayamayız” gibi ulusal gururdan uzak haysiyetsiz bir cümle kurabilir? Güçlü ve zalim olana itiraz yerine yaltaklanmayı kim meşrulaştırabilir? Hiç masum değil, hiç.”