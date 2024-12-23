Cemil Tugay’dan "AKP'ye katılacak" iddialarına yanıtı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay hakkında çıkan “AKP’ye katılacak” iddialarına, “Her türlü iftirayı attılar da bu kadar saçma sapanına ilk defa denk geldim” diye yanıt verdi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “AKP’ye katılacağı iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Cemil Tugay, “Bugüne kadar her türlü iftirayı attılar da bu kadar saçma sapanına ilk defa denk geldim. Böyle bir şeyi ortaya atanın da, akılları sıra algı yapmaya çalışanların da aklına şaşarım. Dün olduğu gibi bugün de yarın da Cumhuriyet Halk Partimizin altı oku ışığı altında, Cumhuriyet değerlerini, demokrasiyi, adaleti, laikliği son nefesime kadar savunmaya devam edeceğim. Döneklik başkalarına, onurla mücadeleye devam etmek bize” ifadelerini kullandı.
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