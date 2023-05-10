Çerçioğlu: Hadi gari Aydın, patlatın şu sandıkları

Yayınlanma: 10.05.2023 - 17:01

Güncelleme: 10.05.2023 - 17:01

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan genel seçimler öncesinde Aydın’a geldi. Efeler ilçesi Atatürk Kent Meydanı’ndaki mitingde konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu seçimi ilk turta bitirme çağrısını yeniledi.

Değişikliğin şart olduğunu aktaran Özlem Çerçioğlu, “Türkiye’nin en başarılı belediye başkanları bizim başkanlarımız. Aydın’da hiçbir çocuk karnı aç yatağa girmedi, hiç kimse soğuktan üşümedi. Çünkü bizler varız. Her zaman çiftçimizin, köylümüzün yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Özellikle kadın kooperatiflerine tam destek verdik. Kadın kooperatiflerinin ürettiği ürünleri 13 Halk Ege Et şubelerinde sizlerle buluştu ve kadınlarımız kazandıkları bu parayla özellikle kız çocuklarının eğitimlerine destek oldular. Daha çok sosyal belediyeciliğe imza attık” diye konuştu.

“BİRİNCİ TURDA BU İŞİ BİTİRECEĞİZ”

“14 Mayıs’tan sonra bu projeleri tüm Türkiye’de uygulayacağız” diyen Başkan Çerçioğlu, “14 Mayıs’ta birinci turda bu işi bitireceğiz. Hadi gari Aydın, patlatın şu sandıkları. Sizlerin sayesinde bugün buradayım. Minnettarım size ama en büyük teşekkürüm Gazi Mustafa Kemal Atatürk’edir. Bizim iki tane kırmızı çizgimiz var; bayrak ve vatan” ifadelerini kullandı.