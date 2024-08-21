Ceyda Yüksel’in katiline ‘haksız tahrik indirimi’ uygulanmıştı

Yayınlanma: 21.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.08.2024 - 04:00

İzmir’de Ceyda Yüksel’i (28), kasten öldürdüğü iddiasıyla yargılanan, suçu tahrik altında işlediği, kapıldığı elem ve öfkenin niteliği dikkate alınarak “haksız tahrik indirimi” uygulanarak 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Serkan Dindar’ın (43) dosyası Yargıtay’a taşındı. Cezanın geçen yıl istinaf mahkemesinde onanmasının ardından Yargıtay’a taşınan dosyada, ilk derece mahkemesinin verdiği kararda Dindar’ın “cinsel yakınlaşma isteğinin geri çevrilmesi” nedeniyle tartışma çıktığı, Dindar’ın “kapıldığı tahriğin” etkisiyle Yüksel’i evin salon kapısının camını kıracak şekilde tutup kapıya vurduğu yer almıştı.

Cumhuriyet, davanın Yargıtay’a taşınmasına ilişkin Yüksel’in annesi Filiz Demiral ile konuştu. Anne Demiral, “Cinsel birliktelik yaklaşımını reddetmenin öldürme gerekçesi sayılması iğrenç bir şey. Şu anda Türkiye’de adalet aramak çok zor. Adalet halka işlemiyor. Canım o kadar çok acıyor ki böyle bir karar olmaması gerekiyordu” dedi.

‘AYM’YE GİDECEĞİZ’

Demiral, “Kadınlar susmasın. Biz sustukça sineye çektikçe, boyun eğdikçe kadınlar daha çok katlediliyor. Her gün kadınlar öldürülüyor. Yargıtay’dan da olumsuz bir karar gelirse Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağız. O da olmazsa artık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvuracağım.”