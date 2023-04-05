Cezaevinde zehirlenen Handan Toprak Benli: Can güvenliğim yok

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 04:00

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan avukat Celal Ülgen, “Benli’nin 24 saat kusma nöbetlerinden sonra cezaevi yetkilileri hastaneye gönderilmesine karar vermiş. Serum takılmasının ardından kusma şikâyetinde azalma olmuştur” dedi. Handan Toprak Benli bir tıp doktorudur diyen Ülgen şunları söyledi: “Asıl tedaviyi kendi kendine yapmış. Benli, rahatsızlığının mikrobik olmadığını, bir kimyasalın kana karışmasından dolayı olduğunu söyledi. Buna karşın tedavinin mikrobikmiş gibi sürdürüldüğü için Handan Hanım artık ilaçlarını almayı reddetmiş. Zehirlenme üzerine bir tedavi uygulanması gerekmektedir. Şu anda zehirlenmeden kaynaklanan vücut kasılmaları sürmektedir” dedi.

‘İDDİANAME YOK’

Handan Toprak Benli avukatları aracılığıyla bir mesaj iletti. Mesajda şu ifadeler yer aldı: “Hak ihlalleri yaşıyorum. Yargılanmadan infaz edildim. Bir yıldır tutukluyum. Ağırlaştırılmış müebbet hapis koşullarında hücrede tutuluyorum. Hâlâ iddianamem bile yok. Şimdi de zehirlendim. Can güvenliğim yok.”