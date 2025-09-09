CHP 102 yaşında: CHP heyeti, Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, MYK üyeleri, milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve parti üyelerinden oluşan heyet, CHP'nin kuruluşunun 102'nci yıl dönümünde Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti. Heyet CHP'nin eski Genel Başkanları Bülent Ecevit ve Deniz Baykal'ın kabrine çelenk bıraktı.

Yücel, Ecevit'in kabri başında şöyle konuştu:

"Bugün CHP, Türkiye'nin birinci partisi. Ancak Türkiye'nin birinci partisi olan CHP bugün büyük bir saldırı altında. Biz sizlerin vermiş olduğu mücadeleden güç alarak CHP'nin Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinden köklerini aldığını unutmayarak, bu ülkeye kattığınız, demokrasi mücadelemize, siyaset dünyamıza, siyaset hayatımıza kattıklarınızdan güç alarak CHP'mizi ilk seçimde iktidar yapacağımıza size söz veriyoruz. Bu saldırıları demokrasiye bağlı kalarak, hukuka bağlı kalarak bertaraf edeceğimize söz veriyoruz. CHP, bu ülkede demokrasinin, eşitliğin, özgürlüğün, adaletin ve hukukun üstünlüğünün her zaman teminatı olmuştur. Sizlerin bize emaneti olan CHP'yi iktidar yaparak sizlerin yattığınız yerde incinmemeniz ve sizlerin mücadelesini başarıya kavuşturarak, taçlandırarak bu mücadeleyi sonuçlandıracağız. Mekanınız cennet olsun."

"CHP BUGÜN TÜRKİYE'NİN BİRİNCİ PARTİSİ"

Yücel, Baykal'ın kabri başında yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"CHP'mizin 102'nci kuruluş yıl dönümünde, İzmir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümünde önce ulu önderimiz, ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrini Anıtkabir'de ziyaret ettikten sonra şu anda da milletvekillerimizle, parti yöneticilerimizle ve tüm örgütümüzle birlikte sizin huzurunuzdayız. CHP bugün Türkiye'nin birinci partisi. Ancak Türkiye'nin birinci partisi olan CHP bugün yoğun bir saldırı altında. Bizler partimizin köklerini Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinden aldığını unutmayarak, CHP'nin avukat bürolarında değil savaş meydanlarında kurulduğunu unutmayarak bu saldırıları kararlılıkla bertaraf edeceğiz. CHP ülkemizde her zaman demokrasinin, eşitliğin, adaletin, özgürlüğün ve bağımsız yargının teminatı olmuştur. İlk seçimlerde partimizi iktidar yaparak ülkemize huzuru, barışı, adaleti ve demokrasiyi getireceğiz. Ruhunuz şad olsun."

CHP heyeti eski Halkçı Parti Genel Başkanı Necdet Calp’i Cebeci Asri Mezarlığı’nda, eski SODEP Genel Başkanı Cezmi Kartay’ı da Karşıyaka Mezarlığı’ndaki mezarında ziyaret ederek karanfil bıraktı.