CHP Aksu Kadın Kolları Başkanı Menzil Çakmak, görevinden istifa etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aksu Kadın Kolları Başkanı Menzil Çakmak, görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Çakmak, istifasına gerekçe olarak parti içi usulsüzlük iddialarını, yaşadığı şiddet olaylarını ve ilgisizlik nedeniyle yaşadığı hayal kırıklığını gösterdi.

CHP Aksu Kadın Kolları Başkanı Menzil Çakmak, görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Çakmak, yaptığı yazılı açıklamada, "Geçtiğimiz süreçte yaşanan ve partimizin büyüme çabalarını engelleyen uygulamalar nedeniyle görevimi sürdürmenin artık mümkün olmadığı kanaatine vardım" ifadelerini kullandı.

FİZİKSEL SALDIRI VE ŞİDDET İDDİASI

Açıklamasında ilçe delege seçimleri sırasında yaşanan bir olaya da dikkat çeken Çakmak, İlçe Başkanı'nın yeğeni tarafından kendisi ve ailesine sözlü ve fiziksel saldırıda bulunulduğunu iddia etti.