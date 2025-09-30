CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol adaylığını açıkladı

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, 18 Ekim'de yapılacak il kongresi öncesi yaptığı adaylık açıklamasında, "Geleceğimiz için; hak, hukuk, adalet ve Cumhuriyet için bu direnişi ilk seçime kadar yükselterek sürdüreceğiz. Yapılacak ilk seçimle birlikte Türkiye'deki bu baskı düzenine son verecek, halkın iktidarını hep birlikte kuracağız" dedi.

Erkol, 18 Ekim'de yapılacak il kongresi öncesi adaylığını açıkladı. Erkol, İl Başkanlığı binasının önünde yaptığı adaylık açıklamada şöyle konuştu:

"İki yıl önce yine bu caddede başlamıştı hikayemiz. Ama yorgunduk. Yenilginin ağırlığı omuzlarımızdaydı. Fakat biz her zor durumda ayağa kalkmayı bilenlerin izindeydik. 'Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim' diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün izindeydik. Demokrasi şölenine dönüşen bir kurultay yarışının ardından Cumhuriyet Halk Partisi’nde genel başkan değişikliği yaşandı. Yenilenmenin ve değişimin enerjisiyle yeni bir yolculuğa başladık. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in genç, kararlı ve tükenmeyen enerjisiyle açtığı yolda ilerliyoruz.

Yerel seçimler için yola çıkmıştık. Yola çıktığımızda belki parti içinde bile birçok arkadaş karamsardı. Ama biz inançlıydık. 25 ilçe örgütü, il yöneticileri, kadın ve gençlik kolları, belediye başkanlarımız, belediye başkan adaylarımız, belediye meclis üyesi adaylarımız ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin 100 bin üyesi ile 31 Mart yerel seçimlerinde bir destan yazdık. Üç belediye ile başladığımız yarışı 16 ilçe belediyesi, Büyükşehir’de çoğunluk ve yüzde 60’lık oy oranıyla Sayın Mansur Yavaş’ın Türkiye birinciliği ve rekoruyla taçlandırdık. Sağ ol Ankara, çok teşekkürler Ankara!

Gerek örgütlerimiz, gerekse belediyelerimiz; pahalılık, işsizlik ve adaletsizlik karşısında ezilen milyonlarca vatandaşımıza destek olmak için çalışıyor. Her gün sokaktayız; kahvelerde, pazar yerlerinde, üniversite kampüslerinde, emekli lokallerinde yurttaşlarımızı dinliyor, çözüm üretiyoruz. Geleceğimiz için; hak, hukuk, adalet ve Cumhuriyet için bu direnişi ilk seçime kadar yükselterek sürdüreceğiz. Yapılacak ilk seçimle birlikte Türkiye’deki bu baskı düzenine son verecek, halkın iktidarını hep birlikte kuracağız.

"ANKARA ÖRGÜTÜNÜN ZAFERE OLAN İNANCI TAMDIR"

Ankara örgütü, son kongreleriyle 25 ilçesinde birlik ve beraberlik mesajını tüm topluma vermiştir. 16 ilçe belediye başkanımız ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, örgütlerimizle büyük uyum içinde çalışmaktadır. Milletvekillerimiz, Parti Meclisi, MYK üyelerimiz, yüksek disiplin kurulu üyelerimiz, örgütlerimiz ve belediyelerimizle birlikte Ankara’nın her sokağını, her evini adım adım geziyor, kapıları çalıyoruz. Ankara örgütünün zafere olan inancı tamdır.

Geçtiğimiz günlerde yaptığımız, yüz binlerin katıldığı Ankara mitingi; bu tepkinin yalnızca örgütlerimizde değil, Ankara halkında da karşılık bulduğunu, halkın artık erken seçim istediğini ve iktidara 'yeter' dediğini gösterdi. O halde bize düşen görev; geçmişimizden aldığımız miras, sokakların bizden beklentisi ve enerjimizle birlikte Ankara’da gezilmedik sokak, çalınmadık kapı bırakmadan Cumhuriyet Halk Partisi’ni iktidara taşımaktır.

Bu duygularla, iktidara olan inancımla; Selam olsun Silivri zindanlarındaki yiğitlere. Selam olsun Türkiye’nin her yerinde direnen onurlu insanlara. Selam olsun bugün Güvenpark’ta olanlara. Selam olsun direnişin kalbi Cumhuriyet Halk Partisi’nin emekçilerine. Selam olsun direnişimizin lideri Sayın Özgür Özel’e.

Söz veriyoruz: Tam bağımsız Türkiye için, Cumhuriyet için, laiklik için, adalet için direneceğiz. Bize emanet ettiğin aziz vatanı, Cumhuriyet’i ve Cumhuriyet Halk Partisi’ni koruyacağız. Gözün arkada kalmasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Başaracağız, başaracağız, başaracağız. Yeryüzü aşkın yüzü olana dek mücadele edeceğiz. 18 Ekim’de Nazım Hikmet Salonu’nda yapacağımız ilk kongremize davet ediyorum. Yolumuz açık olsun! Sağ olun, var olun."