CHP, Bakan Tekin'e özel okul öğretmenlerinin özlük haklarını sordu: 'Öğretmenler, ikinci sınıf yurttaş gibi görülmekte'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Gülcan Kış, özel okullarda çalışan öğretmenlerin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi.

Kış, önergesinde, “Millî Eğitim Bakanlığı’nın önceliği, yalnızca ders kitaplarının kullanımını denetlemek değil, öğretmenlerin emeğini ve haklarını korumak olmalıdır. Öğretmenler, ikinci sınıf yurttaş gibi görülmekte; mesleki onurları ve hakları yok sayılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Kış, özel okul öğretmenlerinin çalışma koşulları, özlük hakları ve yaşam standartlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı Tekin’in yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Kış, önergesinde 2025-2026 eğitim-öğretim yılının denetimlerle başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Özel okullarda MEB kitaplarının kullanılıp kullanılmadığı yoğun biçimde teftiş edilmeye başlanmıştır. Ancak bu denetimlerde özel okul öğretmenlerinin çalışma koşulları, özlük hakları ve yaşam standartları göz ardı edilmektedir.

Özel okullarda çalışan öğretmenler, 'Emir kuluyuz, bize denileni yapıyoruz' diyerek içinde bulundukları koşulları özetlemekte; maaşlarını kimi zaman elden, kimi zaman geç yatırılmış şekilde almakta, çoğu zaman da sigortasız ya da düşük sigortalı çalıştırılmaktadır. Bu tablo öğretmenlerin kölelik düzenine mahkûm edilmesi anlamına gelmektedir. MEB'in önceliği yalnızca ders kitaplarının kullanımını denetlemek değil, öğretmenlerin emeğini ve haklarını korumak olmalıdır. Öğretmenler, ikinci sınıf yurttaş gibi görülmekte, mesleki onurları ve hakları yok sayılmaktadır.”

TEKİN'E YÖNELTTİĞİ SORULAR

Kış'ın Bakan Tekin’e yönelttiği sorular şunlar: