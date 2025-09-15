CHP'de kritik MYK başladı: Özgür Özel genel merkezde!

Gözler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP kurultay davasında...
CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan ve birleştirilen davanın beşinci duruşması, bugün görülüyor.
CHP'DE KRİTİK MYK
Tarihinin en kritik günlerinden birini yaşayacak olan CHP'de gözler Ankara Adliyesi'nden gelecek karara çevrildi.
CHP Genel Merkez yöneticileri, CHP kurultayında şaibe olduğu iddiasıyla açılan davanın duruşmasının görüldüğü saatlerde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında yerini aldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel merkeze saat 09.40’ta geldi. Kritik MYK ise, kurultay davası ile aynı saatte, 10.00’da başladı.
Özel, MYK toplantısının ardından mesaisine genel merkezde devam edecek.
ÖZEL, KARARI BEKLEYECEK
CHP lideri Özel ve kurmayları, mahkeme kararını genel merkezde bekleyecek. MYK toplantısında, olası "mutlak butlan" kararı karşısında atılacak adımlar konuşulacak.