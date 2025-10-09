CHP’den 60. adalet mitingi: Binlerce kişi Şişli’de buluştu

CHP’nin her hafta İstanbul’un bir ilçesinde gerçekleştirdiği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” temalı mitinglerinin bu haftaki adresi dün akşam Şişli oldu. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun 200. günü dolayısıyla Halaskargazi Caddesi’ndeki Cevahir AVM önünde yapılan mitinge katılan binlerce yurttaş meydanı hınca hınç doldurdu.

19 Mart operasyonu sonrası 60.’sı yapılan adalet mitingi öncesi İstanbul Valiliği’nden bir dizi yasak kararı getirildiği duyruldu. Mitinge saatler kala her gün onbinlerce yurttaşın kullandığı bölgedeki metro ağı kullanıma kapatıldı. Valilikten, “Saat 17.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 YenikapıHacıosman Metro Hattımızın Şişli-Mecidiyeköy İstasyonu; -Şişli çıkışı, -Fulya çıkışı, -AVM ve -AVM Otopark çıkışı kapalı olacaktır” açıklama yapıldı.

Mitingde Ekrem İmamoğlu, Silivri’deki hücresinden yolladığı mektupla yurttaşlara seslendi.

‘UMUT KAZANACAK’

İmamoğlu’nun mektubunu “200 günlük zulme karşı 200 gündür kesintisiz direnişteyiz” vurgusu yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik okudu. “Millet iradesine vurulan darbenin üzerinden tam 200 gün geçti. Milletimiz darbeye canla başla direndi ve direnmeye devam ediyor” diyerek hukuksuzluklara karşı direnenlere teşekkür eden İmamoğlu’nun mektubu sonrasında, gözaltına alındığı gün sosyal medyasında paylaştığı görüntüler izletildi.

Mitingde onbinlere seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ”Milletin vicdanı, umudu, cesareti kazanacak. Biz kazanacağız. Türkiye kazanacak” açıklamasını yaptı. Özel, “Tam 200 günü aştı, bir adaletsizliğin, bir haksızlığın ortasındayız. O gün bu gündür milletle meydanlarda direniyoruz!” diye seslendi.