CHP’den AKP’ye geçen Başkan için protesto çağrısı

CHP Gaziantep İl Başkanlığı, yarın AKP'ye katılan Şehit Kamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ı protesto etmeye hazırlanıyor. İl Başkanı Reis Reisoğlu, ihale usulsüzlüğüyle gündeme gelen Yılmaz'ın kendini aklamak için AKP'ye geçtiğini öne sürerek yurttaşlara çağrıda bulundu.

"UMUT YILMAZ'I PROTESTO ETMEK AMACIYLA"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Reisoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli Örgütüm Cumhuriyet Halk Partisi'nin helal oylarıyla seçilip kendisini paklamak adına Halk İradesini gasp ederek AKP ye katılan Umut Yılmaz'ı protesto etmek amacıyla 15 Ağustos Cuma (Yarın) saat 16.30 da Şehitkamil Belediyesi önünde toplanıyoruz. Tüm yoldaşlarımı davet ediyorum. Saygılarımla.”

UMUT YILMAZ'IN AKP'YE GEÇMESİ

31 Mart Yerel Seçimleri'nde CHP'den Şehitkamil Belediye Başkanı seçilen Umut Yılmaz, Nisan ayında partisinden istifa etmişti.

Yılmaz, AKP'nin kuruluş yıldönümünde düzenlenen törenle AKP'ye katıldı. AKP'ye geçen 9 belediye başkanı arasında yer alan Yılmaz'a rozeti Cumhurbaşkanı ve Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.