CHP'den AKP'ye geçen Özlem Vural Gürzel'den, Özgür Özel'e 'davet' yanıtı: 'Seve seve...'

CHP’den istifa ederek AKP’ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, AKP Beykoz İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen teşkilat tanışma programına katıldı.

'SEVE SEVE KABUL ETTİK'

Kendisini sıcak karşılayan teşkilat üyelerine teşekkür eden Gürzel “Bugün ilk kez il teşkilatıyla bir aradayız. Bundan sonra hep birlikte uzun uzun tanışma fırsatımız olacak. Hepinize çok teşekkür ederim. Aranıza beni kattığınız için bu daveti biz de seve seve kabul ettik. Beykoz’da artık sadece hizmet konuşacağız, kavga ve kaos olmayacak, mutluluk ve güzellik içinde çalışacağız” dedi.

Gürzel’in AKP’ye katılımı partide memnuniyetle karşılanırken, CHP cephesinden dikkat çeken açıklamalar geldi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Beykoz’da yaşanan sürece dair, “Belediye başkanı tutuklanıp serbest kaldıktan sonra Başkan Vekilimiz ‘Başkan AKP’ye geçecek ve görevine iade edilecek’ demişti. Kısa süre içinde başkan tekrar tutuklandı ve Başkan Vekili dün AKP’ye geçti” açıklamasını yaptı.

NELER OLMUŞTU?

Beykoz Belediyesi Başkan Vekilli Özlem Vural Gürzel, CHP'li üyeler Uğur Gökdemir ve Murat Uzun partisinden istifa ettiklerini duyurmuştu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gürzel, tehdit ve baskıya maruz bırakıldığını, parti içinde bir çözüm sunulmadığını öne sürmüştü.

AKP’li, MHP’li meclis üyelerinden destek gördüğünü söyleyen Gürzel “Beykoz halkı tarafından desteklendiğimin ve değer gördüğümün de bilinmesini isterim” demişti.

İstifa sonrasında AKP’ye geçeceği iddia edilen Beykoz Belediyesi Başkan Vekilli Özlem Vural Gürzel, dün resmen AKP’ye katılmıştı.

Gürzel’e rozetini Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AKP Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı.

AKP’ye katıldığı için mutlu olduğunu belirten Özlem Vural Gürzel ise “Sevgili Adalet Kalkınma Partili üyeler, artık yeni ailem. Beni kucakladığınız için çok teşekkür ederim” diye konuşmuştu.