CHP'den Soma'daki B Termik Santrali için 'kamulaştırma' çağrısı

Manisa'nın Soma ilçesinde B Termik Santrali'nin 3 aydır kapalı olması, ilçede ekonomik hayatı derinden etkiledi. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, ilçe başkanı ve belediye meclis üyeleriyle birlikte santral önünde açıklama yaptı.

Bakırlıoğlu, şöyle konuştu:

"Gördüğünüz gibi B Termik Santrali şu anda terk edilmiş durumda. Yaklaşık 3 aydan beri de çalışmıyor. Soma ekonomisinin can damarlarından biri olan bu termik santralin çalışmaması ilçede ciddi ekonomik sıkıntılara yol açtı. Şu anda Soma'daki madenlerden çok ciddi şekilde işçi çıkışı söz konusu. Madenler boşalmaya başladı.

Madenlerde çalışan işçiler ücretlerini tam olarak alamıyor. Biraz önce kamyoncular kooperatifine gittik. Burada bir kamyoncular kooperatifi var, 350 üyesi bulunuyor. Her gün 350 kamyoncu bu santrale kömür taşıyordu. Şu anda 350 kamyon istop etmiş şekilde kontağı kapatmış durumda. Soma sokaklarında esnaflarla konuşuyoruz; esnaflarda da ciddi sıkıntılar baş göstermeye başladı."

"TERMİK SANTRAL 3 AYDIR KAPALI"

"Aslına bakarsanız biz bu günlerin geleceğini 3 yıldır haykırıyoruz. Arkada görmüş olduğunuz termik santral bundan 10 yıl önce, 2015 yılında, 685 milyon dolara özelleştirildi. Biz o özelleştirmeye karşı çıkmış ve gerekçelerimizi ortaya koymuştuk. Aradan 10 yıl geçti. Bu süre zarfında santrali alan Torku hiçbir şekilde bakım yapmadı, yatırım yapmadı. Takması gereken baca gazı filtresini takmadı. Buradaki binlerce, yüz binlerce Somalıyı 10 yıl boyunca zehir solumaya mahkûm etti. TKİ’ye olan kömür borcunu da ödemedi. Şu anda yaklaşık 18 milyar liralık bir kömür borcu var. İcra işlemleri başlatılmış durumda ve termik santral 3 aydır kapalı.

Termik santral sadece ekonomik değil, aynı zamanda Soma’daki 48 bin kişinin kışın ısınmasını da sağlıyor. Kış kapıya dayanmış durumda ama santral çalışmıyor. Soma’daki insanlar endişeyle 'Bu kışı nasıl geçireceğiz' diye soruyor. Gerçekten de gelinen nokta, işin içinden çıkılamayacak bir hal aldı. Biz 3 yıldır uyarıyoruz. Bugün yaşananları 3 yıl önce de söyledik. O dönemde bu firmanın, yani Torku’nun, TKİ’ye 3 milyar lira borcu vardı. 'Önlem alın' dedik. 'Eğer önlem alınmazsa bu borç katlanarak büyür, termik santral içinden çıkılamaz bir hale gelir' uyarısında bulunduk. Kimse bizi dinlemedi."

"ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ) BURAYI KAMULAŞTIRIP ÜRETİME BAŞLAMALI"

"Özelleştirmeden sonra termik santralde aylık bakımların hiçbiri yapılmadı. Bu nedenle irili ufaklı kazalar yaşanmaya başladı, iş kazaları oldu, yangınlar çıktı. Uyardık. 'Buraya yatırım yapılmıyor, rehabilite edilmiyor, bakımlar yapılmıyor. Soma bir bombanın üzerinde oturuyor' dedik. Yine kimseye dinletemedik. Borç 3,5 milyardan bugün 18 milyar liraya çıktı. Bakımı yapılmamış bir santral haline geldi. Santral üretimi durdurunca madenlerde de stoklar birikmeye başladı. Sadece bir maden ocağında 2 milyon ton kömürün biriktiği söyleniyor.

Soma sınırları içinde belki 5 milyon ton, belki daha fazla kömür şu anda stoklarda bekliyor. Eğer bu kömür kısa sürede satılmaz ya da bu termik santralde yakılmazsa, olduğu yerde kendi kendine yanma riski var. Soma’daki stoktaki kömürün değeri bugün için bu santralden daha fazla. Yapılması gereken şey belli. En başından beri söylüyoruz: Burasının derhal kamulaştırılması gerekiyor. Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) burayı kamulaştırıp üretime başlamalı. Eğer bu hızlı şekilde yapılmazsa işten çıkarmalar artacak, stoktaki kömür miktarı büyüyecek ve insanlar işsiz, soğukta kalacak."