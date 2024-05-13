CHP Diyarbakır Milletvekili Tanrıkulu'ndan 'Maden İşçisinin Can Güvenliği Günü' teklifi

Yayınlanma: 13.05.2024 - 13:50

Güncelleme: 13.05.2024 - 13:50

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Soma’da 13 Mayıs 2014 yılında yaşanan maden faciasının 10. yılında 13 Mayıs’ın “Maden İşçisinin Can Güvenliği Günü” ilan edilmesi için önceki 24. dönemden beri verdiği kanun teklifini yeniden TBMM Başkanlığı’na sundu.

Tanrıkulu, ilk olarak 3 Haziran 2014 yılında verdiği kanun teklifinin genel gerekçesinde şunları kaydetti:

“2003-2013 yılları arasında ülkemizdeki madenlerde meydana gelen önlenebilir felaketlerde 862 maden işçimiz maalesef hayatlarını kaybetmişlerdir. 2003-2013 yılları arasındaki dönemde ise Avrupa Birliği’nin öncü ülkelerinden Almanya’da madenlerde hayatlarını kaybeden işçi sayısı 3’tür. 2014 yılında ise ülkemizde en son 13 Mayıs 2014 tarihinde yaşanan maden faciasında resmi olmayan bilgilere göre bu sayının daha da artacağı belirtilmiştir; ayrıca aynı gün Zonguldak’ta yaşanan faciada da 1 işçimiz hayatını kaybetmiştir.

Kömür madenlerinin özelleştirilmesi sürecinden sonra maliyetlerin düşük tutularak üretimin arttırılması için çalışma güvenliği kaideleri umursanmaksızın işçilerimiz adeta ölümle burun buruna çalıştırılmaktadır.''

Tanrıkulu, yapmış olduğu açıklamada ''Tam mekanizasyona bir türlü kavuşturulmayan, yeterince havalandırılmayan, gaz ölçümleri yapılmayan, işyeri hekimleri bulunmayan, uygun ve yeterli havalandırmaları bulunmayan, nefeslik ve kaçamak yolu olarak kullanılmak üzere yer üstü bağlantılarının ikinci bir yoluna sahip olmayan, sürekli gaz izleme sistemleri ve yaşam odaları mevcut olmayan, yanık tedavi merkezleri bulunmayan, kendiliğinden emniyetli elektrik donanımların ve devre kesici donanımların düzenli olarak denetlenmediği, her vardiyada muntazam aralıklarla gaz ölçümlerinin yapılmadığı, elektrikli techizat, kablolar ve motorların alev sızdırmaz özellikle olmadıkları, metan drenajı yapılmayan, tozlu panolarda hala ağaç altında çalıştırılan, toz emilasyonunu kontrol altında tutacak sistemlere sahip olmayan madenlerde çalışan madencilerimiz, hayati tehlike açısından büyük bir risk altındadırlar ve eksiksiz ve modern çalışma koşullarına sahip oluncaya kadar da can güvenlikleri açısından büyük bir risk altında kalmaya devam edeceklerdir'' ifadelerini kullandı.

MADEN İŞÇİSİNİN CAN GÜVENLİĞİ GÜNÜ

Tanrıkulu maden faciasının yaşandığı güne ilişkin ''13 Mayıs 2014 günü Soma’da yaşanan ve tüm Türkiye’yi derin bir elem ve yasa boğan maden felaketi dolayısıyla maden işçilerimizin çalışma güvenlikleri ve dolayısıyla can güvenliklerinin vurgulanması artık madencilerimizin hayatlarını kaybetmemeleri için 13 Mayıs gününün ‘Maden İşçisinin Can Güvenliği Günü’ ilan edilmesi sembolik bir önem arz etmektedir” dedi.