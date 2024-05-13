CHP Genel Başkanı Özel: Soma Davası yeniden görülmüyorsa Türkiye'de normalleşme olmaz
CHP Genel Başkanı Özel, Soma maden katliamının 10.yılında Soma'ya ziyarette bulundu. Özel Soma Davasına ilişkin ''Soma Davası yeniden görülmelidir. Bu görülmüyorsa Türkiye'de normalleşme olmaz'' dedi.
Manisa'nın Soma ilçesindeki Eynez ocağında 13 Mayıs 2014'te çıkan yangın nedeniyle meydana gelen faciada yaşamını yitiren 301 madenci anılıyor. Anma programı kapsamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma Belediyesi'ne partisinin heyetiyle birlikte ziyarette bulundu.
Özel Soma Davasına ilişkin şunları söyledi:
''10 yıldır yas da tuttuk adalet de aradık, Kamu görevlileriyle ilgili yargı yeni başladı.
Buradaki birkaç tane zavallı devlet memurunu cezalandırmakla Somaya adalet gelmez. Bütün ilişki ağları ortaya çıkmadan Soma'ya adalet gelmez
Soma Davası yeniden görülmelidir. Bu görülmüyorsa Türkiye'de normalleşme olmaz'' açıklamasında bulundu.
Özel, Maden Şehitlerini Anma Yürüyüşü'ne, Soma Madenci Heykeli önünde saygı duruşu ve anma törenine katılacak.
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