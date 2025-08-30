CHP eylülde davalar ayına giriyor: Maksat ‘CHP konuşulsun’

Eylül ayında kurultay davası, Ekrem İmamoğlu’nun diploma davası, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in ilk duruşması gibi davalarla karşılaşacak CHP’de parti kurmayları “CHP’nin sürekli operasyonlarla tartıştırılmak istediğini” belirtiyor. “Gündem değiştirecek bir konu lazım” diyen parti kurmayları “Haziran ayı boyunca televizyonları açtığınızda CHP’nin kurultay davası tartıştırılıyordu. Eylülde de yine aynısını yapmak isteyecekler. Amaç CHP tartışılsın, başka bir şey konuşulmasın. Yoksa hiçbiri hukuki dayanağı olmayan davalar” yorumunu yapıyor.

Adli tatilin 1 Eylül’de sona ermesiyle CHP için “davalar ayı” başlayacak. Bu kapsamda; 2 Eylül’de Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in ilk duruşması, 11 Eylül’de Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası, 15 Eylül’de CHP’nin kurultay davası, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e hakaret davası, 18 Eylül’de kent uzlaşısı soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul ilçe belediyelerindeki meclis üyelerinin duruşması, 22 Eylül’de İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in davası ve 26 Eylül’de İmamoğlu’nun “bilirkişi davası” duruşması görülecek. Bunların yanında; İmamoğlu’nun yolsuzlukla suçlandığı davanın iddianamesinin yazılmasının beklendiğini de anımsatan CHP kurmayları “İstanbul il kongresiyle ilgili de bir soruşturma var. Parti kapsamlı bir saldırı altında” dedi.

‘HİÇBİRİ HUKUKİ DAYANAĞI OLMAYAN DAVALAR’

Haziran ayı boyunca CHP’nin kurultay davası üzerinden yapılan tartışmaları anımsatan kurmaylar “Her gün televizyonlarda CHP konuşuluyordu. ‘Mutlak butlan mı olacak? CHP’de kavga mı var?’ saatlerce bu başlıkları değerlendiriyorlardı. Şimdi Eylül ayını gelince bunu yine yapmaya başlayacaklar. Gündem değiştirecek bir konu lazım. Amaç CHP tartışılsın, başka bir şey konuşulmasın. Yoksa hiçbiri hukuki dayanağı olmayan davalar” dedi. Davalardan olumsuz sonuçlar beklemediklerini belirten kurmaylar “Ama mesele davalar değil. Yargı yoluyla siyaseti dizayn ediyorlar. Asıl sorun bu. Tartışmalar da bundan oluyor” ifadelerini kullandı. Kurultay davasını da değerlendiren kurmaylar “Ne kurultay davasından ne de İstanbul İl Kongresi’nin davasından bir sonuç çıkar. Ama sürekli bunlar tartıştırılır. Mesele konuyu sürüncede bırakmak. Gündemi meşgul etmek” yorumunu yaptı.