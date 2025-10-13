Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut'tan 'Basın İlan Kurumu' açıklaması: 'AYM, iktidara açık bir mesaj verdi'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut'tan 'Basın İlan Kurumu' açıklaması: 'AYM, iktidara açık bir mesaj verdi'

13.10.2025 14:02:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut'tan 'Basın İlan Kurumu' açıklaması: 'AYM, iktidara açık bir mesaj verdi'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Basın İlan Kurumu’nun ilan kesme cezası vermesine ilişkin kanun hükmünü iptal etmesinin "iktidara açık bir mesaj" olduğunu belirterek "Gerçekleri susturmak, tek sesli bir medya yaratmak isteyenlere karşı halkın haber alma hakkını sonuna kadar savunacağız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, Anayasa Mahkemesi'nin, Basın İlan Kurumu’nun gazetelere, dergilere ve internet sitelerine yönelik resmi ilan ve reklam kesme yetkisini iptal etmesini değerlendirdi.

Anayasa Mahkemesi'nin kararının, basın ve ifade özgürlüğü açısından çok önemli olduğunu belirten Bulut, şunları kaydetti:

"İletişim Başkanlığı’na bağlanarak tamamen siyasi bir araca döndürülen Basın İlan Kurumu aracılığıyla muhalif basın, ekonomik baskı altına alınıyor, yandaş medya ise kamu kaynaklarıyla besleniyordu. Eleştiren, sorgulayan, gerçekleri yazan gazetelerin ilan gelirleri keyfi şekilde kesiliyor; susturulmak istenen bağımsız medya kuruluşları ekonomik kıskaca alınıyordu. Bir yanda milyarlarca liralık kamu ilanlarıyla semirtilen iktidar yanlısı gazeteler, diğer yanda baskı, tehdit ve ilan ambargosuyla ayakta kalmaya çalışan bağımsız medya organları vardı.

Şimdi AYM, iktidara açık bir mesaj verdi: 'Devletin görevi basını susturmak değil, özgürce konuşmasını sağlamaktır.' Çünkü basın özgür değilse, halkın gerçeği öğrenme hakkı da yoktur. Gerçekleri gizleyen, sesi susturulan bir ülkede adaletten, özgürlükten, demokrasiden söz edilemez. Kamu ilanları, iktidarın propaganda aracı değil, objektif kriterlerle dağıtılan kamusal bir kaynak olmalıdır. Gerçekleri susturmak, tek sesli bir medya yaratmak isteyenlere karşı halkın haber alma hakkını sonuna kadar savunacağız."

İlgili Konular: #CHP #Burhanettin Bulut #Basın İlan Kurumu

İlgili Haberler

Antalya'da 5 yılda satılan her 6 konuttan 1'ini yabancı aldı
Antalya'da 5 yılda satılan her 6 konuttan 1'ini yabancı aldı Türkiye'de yabancıların yaşamak için en çok tercih ettiği kentlerden Antalya'da, 2021 ve sonrasında satılan 341 bin 195 konuttan 59 bin 549'unu yabancılar satın aldı.
İkinci el araç ilanlarında en çok hangi marka ve modeller öne çıktı?
İkinci el araç ilanlarında en çok hangi marka ve modeller öne çıktı? İkinci el araç satışlarında Eylül ayına ilişkin veriler açıklandı. İşte ikinci el araç satış platformunun verilerine göre en çok satışa sunulan marka ve modeller.
AYM'den Basın İlan Kurumu'nun ilan kesme cezası verme yetkisine iptal
AYM'den Basın İlan Kurumu'nun ilan kesme cezası verme yetkisine iptal Anayasa Mahkemesi, Basın İlan Kurumu'nun ilan kesme cezası vermesine ilişkin Kanun hükmünü iptal etti. Kanun’un 49. maddesinde öngörülen yaptırımın, resmî ilan ve reklam kesme cezası gerektiren fiillerin ve bu fiillere karşı öngörülen ceza miktarlarının en azından çerçevesini çizmediği, belirli bir açıklık ve kesinlikte olan bir kural niteliğini taşımadığı vurgulandı.