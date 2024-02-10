CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fikret Güler'in cenaze törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in babasının cenaze törenine katıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.02.2024 - 17:06
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fikret Güler'in cenaze törenine katıldı
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Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in babası Fikret Güler, Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de, Yaşar Güler’in babası Fikret Güler için düzenlenen cenaze törenine katıldı.


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