CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den asgari ücret açıklaması

Yayınlanma: 19.12.2024 - 17:25

Güncelleme: 19.12.2024 - 17:54

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Metal-İş Sendikası'nın eylemine destek ziyaretinde bulundu.

İşçilere destek olmak üzere fabrika önüne DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Özkan Atar, DİSK Bölge Temsilcisi Vedat Küçük geldi. Birleşik Metal-İş Sendikası Gebze 2 No'lu Şube Başkanı Necmettin Aydın, CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Nail Çiler ve Mühip Kanko, CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan ile emek örgütlerinin temsilcileri geldi.

''21 BİN LİRAYI KABUL ETTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR''

Özel yaptığı konuşmada 2025 asgari ücretinin belirlenmesi konusuna ilişkin ''Bugün Türkiye asgari ücreti konuşuyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün üçüncü kez toplandı. Yine bir ücret çıkmadı. Biz CHP olarak kamuoyunun da kabul edebileceği bir asgari ücreti çok erkenden telaffuz ettik. Kamuoyuna 21 bin lira asgari ücreti kabul ettirmeye çalışıyorlardı. Biz cesaretle çıktık ve bunu haykırdık: Asgari ücret talebimiz 30 bunun altında yokuz'' ifadelerini kullandı.

GREVLERİ YASAKLANMIŞTI

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, grevde olan Birleşik Metal-İş üyesi işçilerin grevini, “milli güvenliği bozucu nitelikte” olduğu gerekçesiyle yasaklamıştı.