CHP Grup Başkanvekili Emir'den TUSAŞ açıklaması: 'Devlet çürüyor, devletin kurumları çürüyor'

Yayınlanma: 24.10.2024 - 17:06

Güncelleme: 24.10.2024 - 17:06

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.’nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan’daki yerleşkesine dün düzenlenen terör saldırısıyla ilgili TBMM Genel Kurulu'nda konuştu.

CHP Grup Başkanvekili, TBMM Genel Kurulu'nda TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında bir istihbarat zaafiyet olup olmadığının araştırılmasını istedi. Emir, "Olayın bütün yönleriyle ortaya çıkartılması lazım. Biz bu terör saldırısından sonra son derece net şekilde, uygun açılardan çekilmiş görüntüleri izledik. Bu görüntülerin nasıl sızdırıldığı, bu sızdırmanın terör örgütünün amacına hizmet edip etmediği bir başka önemli konudur. Bunu yaparken ilk akla gelen sosyal medyada bant daraltmadır. Burada yapılması gereken bu görüntülerin sızmasını önlemekti" dedi.

Murat Emir, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Emir, şunları söyledi:

"Tüm türkiye olarak şehitlerimize ağlıyoruz. Şehitlerimiz için ağlıyor, terörü nereden gelirse gelsin milletçe dimdik duracağımızı ifade ediyoruz. Öncelikle bu saldırının sembolik bir değeri var; TUSAŞ çok özel, gözbebeğimiz, savunma sanayimizin belkemiği. Bu terör eylemini planlayanlar Türkiye Cumhuriyeti'ne bir mesaj verme gayretindeler, sembolik bir değeri olduğu aşikar. Burada bir istihbarat zaafiyeti var mı bunun mutlaka araştırılması lazım. Olayın bütün yönleriyle ortaya çıkartılması lazım.

'DEVLET ÇÜRÜYOR, DEVLETİN KURUMLARI ÇÜRÜYOR'

Dün bu saatlerde Milli İstaihbarat Teşkilatı Müsteşarı'nın AKP MYK'sına AKP binasında brifing vermesinin devleti çürüteceğini, MİT'i çürüteceğini, bir partinin binasına gitmemesi gerektiğini söylemiştik maalesef birkaç saat sonra bu olay gerçekleşti. Devlet çürüyor, devletin kurumları çürüyor. Bunun da tek bir sebebi var; parti devleti anlayışı. Terörizmin anlayışı halkı, milleti korkuya, paniğe ve kaygıya sevketmektir. Biz bu terör saldırısından sonra son derece net şekilde, uygun açılardan çekilmiş görüntüleri izledik. Bu görüntülerin nasıl sızdırıldığı, bu sızdırmanın terör örgütünün amacına hizmet edip etmediği bir başka önemli konudur. Bunu yaparken ilk akla gelen sosyal medyada bant daraltmadır. Burada yapılması gereken bu görüntülerin sızmasını önlemekti."