CHP, iddianame yazmak için 6 ayı kısa bulan Gürlek’e şafak operasyonlarını anımsattı: ‘Kurguya 6 ay yetmedi’

CHP kurmayları, tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun dava süreciyle ilgili 6 ayın iddianame yazmak için kısa bir süre olduğunu söyleyen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e şafak operasyonlarıyla gözaltına alınan isimleri anımsattı. “Siz insanları sabah baskınlarıyla tutuklayıp ve 6 ayda delil bulamıyorsanız, bu sürecin bir soruşturma değil kurgu olduğunu itiraf ediyorsunuz” diyen CHP’nin Aday Ofisi koordinatörlerinden Bülent Tezcan “Onun yapması gereken iddianame yazmaktır, basına konuşmak değil” ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, yeni adli yıl nedeniyle gazetecilere yaptığı açıklamada İBB soruşturmasına ilişkin “yüzyılın en büyük yolsuzluk dosyası” tanımlamasını yaptı. Henüz konuyla ilgili iddianame yazılmamasına ilişkin “6 ay oldu ilk operasyon yapılalı. Aslında çok kısa bir süre iddianame için” diyen Gürlek “Sadece tanık beyanıyla tutuklu kimse yok. Beyanı delillendirmeden tutuklamıyoruz. Varsa öyle biri söyleyin hemen ertesi gün tahliye edelim” ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan CHP’nin Aday Ofisi koordinatörlerinden Bülent Tezcan “Savcılar iddianameyle konuşur, basın toplantısıyla değil. Savcının daha iddianame yazmadığı bir davayla ilgili ‘yüzyılın yolsuzluk dosyası’ demesi hem anayasaya hem hukuka aykırıdır. Masumiyet karinesinin ihlalidir. Bu sözü bile Gürlek’in soruşturmayı hangi saikle yürüttüğünün kanıtıdır. Onun yapması gereken iddianame yazmaktır, basına konuşmak değil. Demek ki kurguya zamanı yetmedi” tepkisini gösterdi.

‘GİZLİ TANIKLARLA KURGULANDIĞININ AÇIK İSPATI’

Gürlek’in altı ayı kısa bulmasına karşı belediye başkanlarına yapılan şafak operasyonlarını anımsatan Tezcan “Soruşturmaların tutuklu sürdüğü bir yerde bunu demek, ‘İddianame yazamıyorum. Altını dolduramadım, doldurmaya uğraşıyorum’ demektir. Soruşturmanın iftiracılarla, gizli tanıklarla kurgulandığının açık ispatıdır. Siz insanları sabah baskınlarıyla tutuklayıp ve 6 ayda delil bulamıyorsanız, bu sürecin bir soruşturma değil kurgu olduğunu itiraf ediyorsunuz” ifadelerini kullandı.

‘TRT TEKLİFİNİ HEMEN GÖRÜŞELİM’

Gürlek’in tanık beyanı sözlerine karşı da örnekler veren Tezcan “Somut örnek istiyorlarsa; İmamoğlu’nun şoförü Recep Bey’le ilgili hiçbir ifade veya bulgu yok. Ama ‘İhaleye girdin mi? Arabada bir şey duydun mu?’ diye soru soruyorlar. Ya da Kadriye Kasapoğlu dosyasına baksın. Doğrudan Kasapoğlu’nu hedef alan tanık ifadesi bile yok. Ama hâlâ tutuklu. Tutukluların tamamı sadece iftira ya da gizli tanık ifadeleriyle tutuklandı. O zaman bütün tutukluların serbest bırakılması lazım. Çünkü hepsiyle ilgili etkin pişmanlık diye şantajla, tehditle alınan ifadeler var” dedi.

Gürlek’in soruşturmanın TRT’de yayımlanması için düzenleme gerektiğine dair sözlerine de değinen Tezcan “Kanun teklifimizi verdik. AKP ve MHP de samimiyse hemen geçiririz. Türkiye de neyin ne olduğunu görür” çağrısını yaptı.