CHP iki kez kazandı, seçim iptal edildi: Bayrampaşa seçimlerinin tarihi belli oldu

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun görevinden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkanvekili seçimi yapılmış ve CHP'nin adayı İbrahim Kahraman kura çekimi sonucunda kazanmıştı.
Bunun ardından, AKP’li meclis üyesi İbrahim Akın’ın itirazı üzerine verilen yürütmeyi durdurma kararıyla Bayrampaşa’da yeniden seçim sürecinin başlamasına karar verildi.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bayrampaşa seçimlerinin tarihi açıklandı.
Valilikten şu açıklama yapıldı:
"5393 sayılı Belediye Kanununun 45. maddesi hükümleri gereğince, Bayrampaşa İlçe Belediye Meclisi'nin Belediye Başkanı Vekili'ni seçmek üzere 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 18.00'da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür"
