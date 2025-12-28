Cumhuriyet Gazetesi Logo
28.12.2025 18:05:00
Haber Merkezi
CHP'nin asgari ücret protestosunda gözaltına alınmıştı, tutuklandı!

CHP'nin “Sefalet ücreti değil, insanca bir yaşam istiyoruz!” sloganıyla düzenlenen asgari ücret protestosunda gözaltına alınan CHP Kadıköy Gençlik Kolları yöneticisi Bilge Kaan Şarbat, tutuklandı.

Dün akşam “Sefalet ücreti değil, insanca bir yaşam istiyoruz!” başlıklı basın açıklamasıyla 2026 için belirlenen asgari ücreti protesto eden CHP Kadıköy Gençlik Kolları yöneticisi Bilge Kaan Şarbat, dün eylemde gözaltına alındı.

Geceyi karakolda geçiren Işık, bugün 10:30'da Kartal Anadolu Adliyesi'ne çıkarıldı.

Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Işık hakkında tutuklama kararı verildi.

CHP Kadıköy Gençlik Kolları, Kadıköy’de asgari ücreti protesto etmiş ve Kadıköy Boğa Heykeli önünde toplanan Gençlik Kolları üyeleri, Süreya Operası önüne yürümüştü.

Burada yapılan açıklamada, "Milyonları içine çeken bu yoksulluk batağı, sadece ekonomi yönetimindeki beceriksizlik değil; bir iktidar krizinin sonucudur. Bu iktidar, yarattığı tüm krizlerle birlikte siyasi yolculuğunun sonuna gelmiştir" denilmişti.

 

 

Söz konusu protestoda CHP İstanbul İl Gençlik Başkanı Erdem Kara, CHP Kadıköy Gençlik Kolları'ndan bir yöneticinin polis ekiplerince gözaltına alındığını duyurmuştu.

