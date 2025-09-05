'CHP İstanbul'a kayyum' sürecinde yeni ayrıntı: O talebi 4. Asliye Hukuk Mahkemesi reddetmiş!

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 8 Ekim 2023’te yapılan İstanbul İl Kongresi’nin iptali ve yönetimin tedbiren görevden alınmasına yönelik Pendik delegeleri tarafından yapılan 14 Ağustos tarihli başvurunun 2 Eylül’de İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nce kabul edilmesinin ardından yönetim tedbiren görevden uzaklaştırıldı ve yerine beş kişilik Geçici Kurul atandı.

Kongreye ilişkin, Pendik delegelerinden Müslim Aytaç tarafından 8 Ağustos tarihinde, yönetimin tedbiren görevden alınması istemiyle İstanbul 4’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurulduğu, mahkemenin 21 Ağustos’ta ret kararı verdiği öğrenildi.

45. ASLİYE HUKUK’UN KARARI ÖNCESİ, 4. ASLİYE HUKUK TALEBİ REDDETMİŞ

Mahkeme, esas hükmü etkileyeceği gerekçesiyle yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılması talebini reddetti.

Ret kararında şu ifadeler yer aldı:

“Davaya konu uyuşmazlığı çözer mahiyette esas hükmü etkileyecek nitelikte ihtiyati tedbir kararı verilemeyeceğinden talebin reddine karar verildi.”