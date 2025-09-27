CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik canlı yayında anlattı: İmamoğlu 'Cumhurbaşkanı adayıyım' deyince 3 düğmeye bastılar!

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce görevden alınarak yerine kayyum atanan, önceki gün yapılan olağanüstü kongre ile yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Özgür Çelik'in mazbatasının verilmemesi için yapılan başvuru reddedildi.

Özgür Çelik, katıldığı canlı yayında CHP'ye yönelik yargı süreçleriyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Çelik, "Mesele şu; CHP'ye bir sınır çizmek istiyorlar. 'CHP İstanbul'da birkaç ilçe kazansın, bununla idare etsin, biz de iktidar olalım. Bize 'Kumda oynayın' diyorlar, biz okyanusa açılmayı seçtik" ifadelerini kullandı.

CANLI YAYINDA ÇARPICI AÇIKLAMALAR

"İmamoğlu cumhurbaşkanı adaylığını ilan edince 3 düğmeye bastılar" diyen Çelik, "Tasarruf tedbirleri genelgesini çıkardılar. Baktılar CHP'li belediyeler devam ediyor, ikinci tuşa bastılar; finansman baskısı. Yıllarca belediyeleri batırdılar sonra kalkıp CHP'li belediyelere SGK borçları çıkardılar. Öyle de durduramadılar, başladılar yargı müdahalesine" şeklinde konuştu.

"ÜÇ FARKLI DÜĞMEYE BASTILAR"

Sözcü TV'ye konuşan Çelik, şunları söyledi:

"Ben bunun sebebini biliyorum. Mesele şu; CHP'ye bir sınır çizmek istiyorlar. 'CHP İstanbul'da birkaç ilçe kazansın, bununla idare etsin, biz de iktidar olalım'. Bize 'kumda oynayın' diyorla, biz okyanusa açılmayı seçtik.

Ekrem Başkanımız bir açıklama yaptı ve dedi ki; 'Ben adayım'. O gün karar verdiler. Üç düğmeye bastılar. Dediler ki, 'Biz Türkiye'yi muhtaçlaştırma politikasıyla yönetiyoruz. Vatandaşı belediyeler eliyle sosyal yardıma muhtaç hale getirdik. Bu bağı artık CHP kuracak. Bizim iktidarımızın gidişi demektir bu' dediler ve tasarruf tedbirleri genelgesini çıkardılar.

Baktılar CHP'li belediyeler devam ediyor, ikinci tuşa bastılar; finansman baskısı. Yıllarca belediyeleri batırdılar sonra kalkıp CHP'li belediyelere SGK borçları çıkardılar. Öyle de durduramadılar, başladılar yargı müdahalesine."

"BU ŞARTLARDA HİZMETE DEVAM EDİYORUZ"

"Bakın bir parantez açayım. Ekrem Bey cezaevine girdikten sonra çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz. Gençlere sosyal destek vermişiz. Ulaşım desteği vermişiz. Kızlar okusun desteği vermişiz. Kıyafet desteği veriyoruz. 2 bin 498 okulun temizlik hizmetini İBB yaptı. Sıfırdı 16 tane yurt açıldı. 7 bin 300 öğrenciye burs veriliyor. Çiftçilerin yanında duruyoruz. 19 tane Kent Lokantası açıyoruz. Dalga geçtiler, bunlarla hatırlıyoruz. 260 bin kişiye istihdam sağladık. Emeklilere pazar desteği verdik."

"CHP BÖLÜNSÜN İSTİYORLAR"

"Bunu niye anlattım. Üçüncü düğmeye bastılar. Tutuklamaya başladılar. Baktılar yine durmuyor hizmetler, başladılar CHP'nin kurumsal kimliğine saldırmaya. Ben İl Başkanı seçildim 2023'te. 2025 Şubatına kadar tek bir itiraz yok ama o tarihte kurultay ve il kurultayına dava açıldı.

Dediler ki, 'CHP yüzde 38 aldı ama bunun içinde Kürt demokratlar, liberal demokratlar, muhafazakâr demokratlar var ama nasıl olsa bu destek iner.' Ama baktı ki, olmuyor. 'Ya CHP'yi kavgalı gösterelim ya da 90'lardaki gibi bölelim'. Şimdi de bunu yapmaya çalışıyorlar. Kusura bakmasınlar. 5 bin polis geldiğinde direnen insanlar bu saldırıların karşısında dimdik duran insanlardır."

"EKREM BAŞKAN VATANDAŞIN ADAYI"

"CHP aynı anda hem adalet mücadelesi hem toplum sorunları ve çözümleri ile ilgili program yapıyor. Adaylık meselesiyle ilgili neler olur falan, 15 buçuk milyon oyla belirlenmiş cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayıdır, nokta. Biz ön seçimi sadece üyelerle yapacaktık ama 15 buçuk milyon insan geldi. Biz belirlemedik, vatandaş belirledi Ekrem Başkan'ın adaylığını."