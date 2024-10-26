CHP İzmir İl Kadın Kollarının Selçuk'ta başlattığı yürüyüş Konak'ta son buldu

Yayınlanma: 26.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.10.2024 - 04:00

CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından, 15 Ekim 2024’te Selçuk ilçesinde başlatılan ve 15 ilçeyi kapsayacak şekilde ilerleyen yürüyüş, Konak ilçesinde son buldu. CHP İzmir Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, “Kırık saçlar” ifadesinin kadınların hem esaretini hem de direncini simgelediğini vurguladı. Kadınların saçlarına tarih boyunca farklı anlamlar yüklendiğini belirten Kurun, saçın bazı toplumlarda kadına yönelik baskının bir sembolü haline getirildiğini, bunun sonucu olarak birçok kadının ayrımcılığa uğradığını, hatta ölümle cezalandırıldığını ifade etti. “Saçlarımız kimliğimizin parçasıdır, kırıldığımız yerde kesip atar, güçlenerek ayağa kalkarız. Cesaretimizle karanlığa karşı birleşip aydınlığa doğru yürümeye devam ederiz” dedi.

Islıklar, alkışlar ve sloganlarla düzenlenen yürüyüşlerin son etapları Ankara’da yaşanan terör saldırısı nedeniyle sessiz bir şekilde yapıldı. Hain terör saldırısı ile ilgili Kurun, “Terör kimden ve nereden gelirse gelsin lanetliyorum. Ülkemiz bir daha böyle acılar yaşamasın; birimizin acısı hepimizin acısıdır” dedi. Kurun, eylemin bir son değil bir başlangıç olduğunu ifade etti “Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek mücadelemiz sürecek” diyerek mücadelenin süreceğini belirtti.