CHP, ‘komisyon Öcalan’ı dinlesin’ önerisine mesafeli: ‘Süreç Meclis’te kalmalı’

DEM Parti yeni çözüm süreci kapsamında kurulan komisyonun terörist elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesini önerirken, CHP’nin bu öneriye sıcak bakmadığı görülüyor. CHP lideri Özgür Özel’in komisyon çalışmaları öncesi yaptığı “CHP, İmralı’ya heyet yollamaz” sözlerine gönderme yapan partililer “Burada esas olan komisyon çalışması olmalı. Öcalan’ın mesajları zaten kamuoyuna ulaştırılıyor. Komisyonun şehit ve gazi annelerini, Cumartesi Anneleri’ni dinlemesi, hukukçuları dinlemesi daha değerli. Sürecin Meclis’te kalması önemli” diyor.

Yeni çözüm süreci kapsamında Meclis’te kurulan komisyon çalışmalarına devam ederken, DEM Parti İmralı heyeti komisyon çalışmalarına başladığından bu yana ilk kez bugün terörist elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşecek. DEM Parti, bir süredir Meclis’teki komisyonun Öcalan’ı dinlemesi gerektiğini belirtirken komisyon üyelerinden Meral Danış Beştaş da “Önümüzdeki haftalarda komisyonun İmralı’ya gitmesi ve dinleme meselesinin yaşanacağını düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

DEM Parti kanadı Öcalan’la görüşülmesi gerektiğiyle ilgili açıklamalarını tekrarlarken, CHP’nin bu öneriye sıcak bakmadığı görülüyor. Konu üzerine görüşleri sorulan CHP kurmayları, Özgür Özel’in “CHP, İmralı’ya heyet yollamaz. Bizim ne işimiz var adaya heyet yollamakla? Kim konuşacaksa çağırır. MİT mi gelip bilgi verecek, İmralı heyeti mi bilgi verecek; davet eder, herkes gelir, orada konuşur. Meşru tartışma zemini Meclis’tir” sözlerine işaret ediyor. Başından beri Meclis’te yürütülen bir süreci desteklediklerini belirten kurmaylar “Öcalan’ın mesajları zaten kamuoyuna ulaştırılıyor. DEM heyeti gidiyor. Devletin yetkili organları, istihbarat kuruluşu zaten görüşmelerini yapıyor. Biz başından beri sürecin şeffaf ve Meclis’te olması gerektiğini söylüyoruz. Bu görüşümüz de değişmedi” diyor.

‘AİLELERİ DİNLEMEK DAHA KIYMETLİ’

Esas olanın Meclis’teki komisyon çalışmaları olması gerektiğini vurgulayan CHP kurmayları “Biz komisyona verdiğimiz önemi nitelikli çoğunlukla karar alınması, hazırladığımız 29 maddelik demokratikleşme paketi gibi konularla gösterdik. Komisyon göstermelik bir yer olmamalı” değerlendirmesini yapıyor. Kurmaylar “Komisyon geçen hafta şehit ve gazi ailelerini dinledi. Aileler içinde ‘Barış istemiyoruz’ diyen bir tane aile yoktu. Cumartesi Annelerini dinledik. Dün hukukçular dinlendi. Onları dinlemek daha kıymetli. Herkes gerçek barış ve demokrasi istiyor. O yüzden sürecin Meclis’te kalması önemli” diyor.