CHP Konak İlçe Başkanı İlgazi 'Sağlıktaki yozlaşma AKP'nin eseridir' dedi

Yayınlanma: 26.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.10.2024 - 04:00

CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi, Türkiye’de sağlık sisteminin ticarileştiğini belirterek "Sağlıkta denetimsizlik ve yozlaşma AKP iktidarının eseridir’’ dedi. İlgazi, bu skandalda sorumluluğu olan tüm yetkililerin, özellikle sağlık bakanının istifasını talep ettiklerini vurguladı. İlgazi şöyle konuştu: “Bakanlık yetkilileri, sadece bir suç örgütünün değil, aynı zamanda sağlık sisteminin çökmesine göz yummuştur. Bu skandalın baş sorumlusu, sağlık sistemini çürüten, insan hayatını ikinci plana atan AKP hükümeti ve Sağlık Bakanlığı’dır. AKP iktidarı, sağlık sistemini ‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’ adı altında özelleştirerek, halkın en temel hakkı olan sağlık hizmetine erişimini engellemiştir. Bu dönüşüm, halkın sağlığını değil, özel sektörün kârını hedef alan bir yapıya bürünmüştür.’’