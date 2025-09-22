CHP kulislerinde çarpıcı Kılıçdaroğlu yorumu: 'Siz Kemal Bey'i bizim kadar tanımazsınız'

Gazeteci Fatih Altaylı, kişisel YouTube kanalındaki "Yorumlayamıyor" programında, CHP kulislerinde konuşulan dikkat çekici iddiaları gündeme taşıdı.

Altaylı, kendisine gönderilen bir mektubu aktarırken, CHP’li bazı milletvekillerinin Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki değerlendirmelerini paylaştı.

"KILIÇDAROĞLU’NU BİZ DAHA İYİ TANIRIZ"

Altaylı, hafta sonunda CHP’li bazı vekillerle görüştüğünü belirtti. Bir dönem Kılıçdaroğlu’na çok yakın olan bu isimlerin, eski genel başkan için sert sözler kullandığını aktardı.

Altaylı, milletvekillerinin sözlerini şu ifadelerle dile getirdi:

"Kemal Bey partinin de seçmenin de artık kendisini istemediğini, sokağa bile çıkamayacağını görmüyor mu? Siz Kemal Bey’i bizim kadar tanımazsınız. O, ne pahasına olursa olsun o koltuğa oturmak istiyor. Çünkü Kemal Bey halkı da partiyi de önemsemez. Tıpış tıpış lafından bunu anlarsınız. Ona göre her şey tıpış tıpış yapılmak zorunda. Kemal Bey koltuğa oturursa birkaç ay içinde her şeyin unutulacağını ve CHP seçmeninin yine tıpış tıpış destek vereceğini düşünüyor."

"KILIÇDAROĞLU BÜROKRAT, SİYASETÇİ DEĞİL"

Altaylı’ya göre vekiller, Kılıçdaroğlu’nun siyaset anlayışının da farklı olduğunu belirtti.

"Kemal Bey CHP seçmeni için koltukta kim varsa ona biat eder diye düşünüyor. O bir bürokrattır, siyasetçi değil" ifadeleri dikkat çekti.

"ASIL SORUMLU SELVİ HANIM OLABİLİR"

Altaylı, görüştüğü isimlere Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun bu süreçteki tutumunu da sorduğunu kaydetti.

Milletvekillerinden aldığı yanıt ise şöyle oldu:

"Selvi Hanım Kemal Bey’i haklı buluyor. Hatta belki de asıl sorumlu o bile olabilir."