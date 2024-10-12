CHP kurmayları, yerel seçimden bu yana anketlerde değişen oylarıyla ilgili ne diyor?

Yayınlanma: 12.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 12.10.2024 - 04:00

CHP kurmayları, yerel seçimlerden bu yana yapılan anketlerde bazen yükselen bazen de düşen oylarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Çoğu ankette birinci parti çıkmaya devam ettiklerini vurgulayan kurmaylar “Neredeyse tüm anketlerde birinci parti çıkıyoruz. Ancak bunun oranı değişiyor. Mesela üç ay önce altı puan öndeysek, son yapılanlarda 3-4 puan aralığında önde olduğumuz gözüküyor” dedi. Anketlerdeki değişimin ülke gündemine bağlı olduğunu vurgulayan partililer, “AKP seçmeni artmıyor belki ama kararsız seçmen havuzu bu konuların kutuplaşmasıyla genişliyor. Oysa İsrail’le ticaret, eğitim sorunları, geçim sıkıntısı, sosyal medya özgürlükleri gibi konular konuşulunca iktidarın zayıfladığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

AKP SEÇMENİ AYNI MI?

Konuya normalleşme başlığı üzerinden örnek veren partililer “Seçmenimiz haklı olarak ‘Erdoğan hala aynı Erdoğan’ diyorlar. Ama AKP seçmeni aynı mı?’ Artık AKP’nin seçmeni de Erdoğan’ın söylemlerinden, ekonomiden, ülkenin içinde olduğu durumdan bunaldı. Bizim yaptığımız bunalmış ve kararsız haldeki insanları CHP’ye çekmek isteyen, onlara saygı duyduğumuzu göstermek isteyen bir siyaset” değerlendirmesini yaptı.

İktidarın gündemi değiştirmeye çalıştığını söyleyen kurmaylar “CHP’de yeni bir altılı masa modeli yaratmaya çalışıyorlar. ‘Özgür Bey, Ekrem Bey, Kemal Bey, Mansur Bey birer aktör olsun ve birbirleriyle tartışsınlar.’ Parti içinde de değişimle dışarda kalan bazı arkadaşlar buna malzeme veriyor” eleştirisini getirdi.