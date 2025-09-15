CHP Kurultay davası... CHP'li Ümit Erkol: 'Siyasi etkiyle alınmış bir karar'

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın dördüncü duruşması Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, mahkemenin davayı ertelemesinin ardından konuştu.

Erkol, şunları kaydetti:

"Hukukçularımızın beklentisi aslında davanın reddi yönündeydi. Ama biz siyasetin davadan elini çekmediğini bildiğimiz için bir erteleme kararı çıkmasının yüksek ihtimal olduğunun farkındaydık. Beklediğimiz karar çıktı. Bunun siyasi bir etki ile alınmış bir karar olduğunu düşünüyoruz.

"BİZİ YOLUMUZDAN DÖNDÜRMEYECEK"

Ama bu bizi yolumuzdan döndürmeyecek. Biz bir yandan olağanüstü kurultayımızı yapacağız. Bir yandan olağan kurultay takvimimiz hızla ilerliyor. 24 Ekim'e kadar zannediyorum Türkiye'nin illerinin tamamı kongrelerini bitirmiş olacak. Dolayısıyla CHP'nin yeni kurultay delegeleri de oluşmuş olacak. Ondan sonra yapılacak şey, Sayın Genel Başkanımızın öngördüğü tarihte kasım ayı içerisinde kurultay yapmak ve bu dava ve benzeri süreçleri tamamen kapatmak.

Kuşkusuz bu arada da Cumhuriyet Halk Partisi davaya takılmadan, sokaktaki mücadelesini sürdürecek. Hem Sayın Genel Başkanımız Türkiye'deki mitinglerini ve Türkiye çapındaki faaliyetlerine devam edecek. Hem de il ve ilçe örgütlerimiz, sokakta halkın arasında olacaklar. Halkın gündemini hem öğrenmeye hem de çözüm önerilerini toplumla paylaşmaya devam edeceğiz. Bu konuda yapılan Tandoğan mitingi de hepimiz için çok umut verici oldu. Gerçekten çok coşkulu, çok büyük bir kalabalık vardı. Umudumuzu büyüttü. Halkla CHP arasındaki buluşmanın gerçekleştiğinin önemli bir kanıtı oldu.

İl başkanlarımız dün misafirimizdi. Onları misafir etmekten çok büyük mutluluk duyduk. Tabii bu kadar önemli bir dava olunca da birçoğu bugün burada kaldı. Ama şimdi herkes beklediğimiz gibi bir karar oldu diyeyim yani. İstediğimiz değil, ama beklediğimiz karar oldu. Herkes kendi mücadelesini sürdürmek üzere iline dönüyor."