CHP, kurultay davası öncesi ‘kayyuma hayır’ mitingine hazırlanıyor

CHP’de gözler pazartesi günü görülecek kurultay davasına çevrilmişken, parti yarın Ankara Tandoğan’da saat 17.00’de yapacağı mitinge hazırlanıyor. Bu kapsamda parti örgütleri, milletvekilleri ve kurmayları saha çalışmalarıyla yurttaşları mitinge davet ediyor. CHP genel merkezi de telefonla ulaştığı insanları, CHP lideri Özgür Özel’in ses kaydı eşliğinde mitinge davet ediyor.

CHP’nin Ankara’daki saha çalışmalarında yer alan Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, miting çağrısı için yaptıkları esnaf gezilerinde yaşanan konuşmaları Cumhuriyet’e anlattı. Sürekli konuşulan kayyum gündeminin yurttaşta endişe yarattığını belirten Taşcıer “İnsanlar şirketlere de partilere de kayyum atanmasından endişeli. ‘Benim de parama el koyabilirler diye paramı evde saklıyorum’ diyenler var” ifadelerini kullandı.

‘SEÇİME ŞAFAK SAYIYORLAR’

Sokakta erken seçim gündemiyle de karşılaştıklarını belirten Taşcıer “Seçim zamanına şafak gibi gün sayan esnaf var. ‘İki yıl şu kadar gün kaldı’ diye söyleyenler var mesela. Herkes yaşadıklarımızın siyasi bir dava olduğunu, iktidarın CHP’yi karıştırmak için bunu yaptığını söylüyor” dedi. Yurttaşların kendilerinden beklentilerini de aktaran Taşcıer “Bize ‘İktidar bunları yaparken bizi umursamıyor. Ekonomik olarak dayanacak gibi değiliz. Siz, bizi gündeme getirin’ diyorlar. İktidarın bu tartışmayı gündem kapatmak için yaptığını, buna izin vermememizi istiyorlar” ifadelerini kullandı. CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da miting öncesi belediye başkanları, sivil toplum örgütleri ve sendikalarla bir araya geldiklerini belirtti. Yurttaşları mitinge davet eden Erkol “Herkesi barış, demokrasi, insanca bir yaşam için mitinge bekliyoruz” dedi.

KILIÇDAROĞLU SESSİZLİĞİNİ BOZAR MI?

CHP’de bir yandan da eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu süreçteki sessizliği tartışılıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir sosyal medya yayınında Kılıçdaroğlu’na çağrı yaparak “CHP’nin kayyumlarla yönetilemeyeceğini açıklamalı” dedi.

Kılıçdaroğlu hakkında ise bu süreçte çok fazla iddia konuşuluyor. Mahkemeden Kılıçdaroğlu’nu göreve getirecek bir karar çıkarsa, 21 Eylül’de kurultay yapmayacağı, partide adı yolsuzluk süreçleriyle anılanlarla ilgili ihraç süreci başlatacağı ileri sürülüyor. Parti yönetiminden bazı isimler de bu süreçte Kılıçdaroğlu’na “İstanbul il başkanlığına kayyum atandı. Polisle içeri girildi. Böyle bir dönemde sessiz kalmamalı” gibi eleştiriler getiriyor. Bazı milletvekilleri ise, Kılıçdaroğlu’nun “sağ duyulu bir tavır izleyeceğini” söylüyor ve CHP lideri Özgür Özel’in pazartesi gününden önce Kılıçdaroğlu ile görüşmesini öneriyor.

Bu konuda Özel’in tavrını eleştiren vekiller “Genel başkan çok sert bir tavır izliyor ama bir görüşme yapsa Kemal Bey sağduyulu hareket edebilir” diyor. Vekiller “Kılıçdaroğlu dava öncesi sessizliğini bozar mı?” sorusuna karşı ise “Kemal Bey’in her zaman şaşırtıcı çıkışları olur. Açıklama yapmasını isteriz. Ama ne olacağını göreceğiz. Dava öncesi parti çok hareketli olur” yorumunu yapıyor.