CHP, kurultay öncesi yeni parti programını tanıtmayı hedefliyor: Seçim vaatleri şekillenecek

CHP; yaklaşık 1,5 yıldır sürdürdüğü yeni parti programı çalışmalarında sona geldi. Parti kurmayları, CHP’nin 39. Olağan Kurultayı öncesi, 21 ya da 22 Kasım’da yeni parti programını yurttaşlara açıklayan bir tanıtım toplantısı için hazırlıklara başladığını belirtti. Bu kapsamda Ankara’da yapılacak bir etkinlikte CHP lideri Özgür Özel’in dört ana başlıktan oluşan parti programını ilan etmesi bekleniyor. Partinin paylaştığına göre program; “Devlet, Yönetim ve Demokrasi”, “Kalkınma ve Ekonomi, “Sosyal Devlet ve Refah” ile “Dış Politika, Güvenlik ve Dirençlilik” ana başlıklarından oluşuyor. Bu dört ana başlığın altında eğitim, sağlık, çevre, dirençli kentler gibi alt başlıklar olacağı kaydediliyor.

SEÇİM VAATLERİ BU PROGRAMA GÖRE ŞEKİLLENECEK

CHP kurmayları bu çalışmayla “Türkiye’yi nasıl yöneteceğiz? Yoksulluğu nasıl bitireceğiz? Nasıl bir çalışma hayatı öneriyoruz? Depreme dayanıklı şehirler için ne yapmamız gerekiyor?” gibi sorulara genel çerçevede yanıtlar veren bir metnin ilan edileceğini kaydediyor. Bu çalışmanın gelecek birkaç yıl için kullanılabilecek bir metin olacağına dikkat çeken kurmaylar “Parti programları uzun ömürlü metinlerdir. Bu program metni de öyle olacak. Genel olarak CHP iktidarında nasıl bir yönetim anlayışı olacağının çerçevesini çizecek. İleride hükümet programımız, seçim vaatlerimiz de buna göre şekillenecek” diyor.

BUGÜN ÜMRANİYE, CUMARTESİ ORDU'DA MİTİNG

Öte yandan; CHP her hafta farklı illerde yaptığı mitinglere de devam ediyor. Bu kapsamda CHP lideri Özel’in bugün saat 19.30’da İstanbul Ümraniye’de, cumartesi günü saat 15.00’te de Ordu’da Cumhuriyet Meydanı’nda yurttaşlara seslenecek.