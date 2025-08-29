CHP'li Bağcıoğlu'ndan '30 Ağustos' açıklaması: 2 başlığa dikkat çekti

CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

"30 Ağustos, millet olarak birliğimizi, kararlılığımızı ve geleceğe olan inancımızı tazelediğimiz bir gündür. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor; 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü en içten duygularla kutluyorum" diyen Bağcıoğlu, şöyle konuştu:

"Ayrıca bugün; okullarından mezun olan genç teğmenlerimize ve genç astsubay çavuşlarımıza meslek hayatlarında başarılar diliyorum. Günü geldiğinde şerefle taşıdıkları üniformayı aynen bugün olduğu gibi lekesiz ve tertemiz bir şekilde çıkarabilmelerinin en büyük hedefleri olması gerektiğini samimiyetle tavsiye ediyorum."

"ÖZGÜRLÜK VE BAĞIMSIZLIK İRADESİNİN SARSILMAZ BİR SEMBOLÜ"

Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

"Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da kazanılan Büyük Zafer, milletimizin özgürlük ve bağımsızlık iradesinin sarsılmaz bir sembolüdür. Vatan uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimize ve gazilerimize sonsuz minnet ve şükran borçluyuz.

30 Ağustos, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) milletimizin en büyük güvencesi olduğunu bir kez daha hatırlatan anlamlı bir gündür. TSK, savaş meydanlarından doğal afetlere, barış koruma görevlerinden toplumsal dayanışmaya kadar her alanda milletimizin yanında olmuştur. Ancak, bir çoğu 15 Temmuz hain darbe girişimi gerekçe gösterilerek yapılan yapısal değişikliklerin de neden olduğu son dönemde yaşanan bazı olumsuz gelişmeler, ordumuzun kurumsal yapısına ve itibarına zarar vermiştir. Örneğin, ebedi başkomutanlarına saygılarını sunan teğmenlerin TSK’dan ihraç edilmesi ve Yüksek Askeri Şûra kararlarında siyasetin orduya müdahalesi bu tip olumsuz gelişmelerdir."

2 BAŞLIĞA DİKKAT ÇEKTİ: 'KURUMSAL REFORMLAR VE LİYAKAT ESASLI YÖNETİM BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTA'

"Son 2 ay içerisinde askerlerimizin şehit olmaları ile sonuçlanan müessif olaylar liyakatin önemi ile her seviyedeki komutanın taşıdığı devredilemez sorumluluğu gündeme getirmiştir. Bu tür durumların tekrarlanmaması için kurumsal reformlar ve liyakat esaslı yönetim büyük önem taşımaktadır. 2016’dan bu yana uygulanan yapısal değişikliklerin 9’uncu yılında, TSK’nın daha da güçlenmesi için aşağıdaki alanlarda değerlendirme ve iyileştirme yapılması gerekmektedir:

Eğitim Sistemi, Temin, Terfi ve Atama Sistem, Sağlık Sistemi, Yargı Sistemi, Komuta Yapısı, Jandarma ve Sahil Güvenlik ile İlişkiler, Doğal Afetlerde TSK’nın Rolü, Personel Özlük ve Sosyal Hakları, Şehit Yakınları ve Gazilerimizin Sorunları ve Savunma Sanayimizin Daha Etkin Hale Getirilmesi. Hazırladığımız 'Milli Güvenlik Politika Belgesi', bu alanlardaki ihtiyaçları ve geleceğe yönelik önerileri kapsamlı bir şekilde ele almaktadır. TSK’nın daha güçlü ve dinamik bir yapıya kavuşması için bu önerilerin hayata geçirilmesi kritik önem taşımaktadır."

"30 AĞUSTOS, MİLLET OLARAK BİRLİĞİMİZİ TAZELEDİĞİMİZ BİR GÜNDÜR"

Günü geldiğinde şerefle taşıdıkları üniformayı aynen bugün olduğu gibi lekesiz ve tertemiz bir şekilde çıkarabilmelerinin en büyük hedefleri olması gerektiğini samimiyetle tavsiye ediyorum. Her türlü makamın gelip geçici olduğunu, esas olanın Atatürk ilkeleri, anayasa, laik demokratik Cumhuriyet ve Türk Silahlı Kuvvetlerine sadakat ile askerlik onuru ve silah arkadaşlığı ruhu olduğunu vurguluyorum.''