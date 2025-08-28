CHP’li Baran Yazgan’dan iktidara ayçiçeği tepkisi: ‘Çiftçiyi değil, ithalatçıyı tercih ettiler’

Resmî Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 27 Ağustos 2025’te yayımlanan karar ile gümrük vergilerinin 1 Ekim itibarıyla yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında yüzde 12, ham ayçiçeği yağında yüzde 30 olarak uygulanmasına karar verildi. Karara tepki gösteren CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, şunları söyledi:

“Trakya çiftçisinin ayçiçeği hasadına başladığı şu günlerde, tarlalarda büyük bir hüzün hâkim. Aşırı kuraklık nedeniyle hedeflenen rekolte alınamamış, üretim düşmüştür. Girdi maliyetleri her geçen gün artarken, mazot, gübre ve ilaç fiyatları üreticinin belini bükerken, destekler de yetersiz kalmıştır. Bu şartlar altında çiftçimiz alın terinin karşılığını alması gerekirken, ne yazık ki iktidar bir kez daha üreticiyi değil ithalatçıyı tercih etmiştir.

Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ham ayçiçeği yağı ithalatında gümrük vergisi Kosova hariç yüzde 36’dan yüzde 30’a düşürülmüş, Kosova’dan yapılacak ithalatta ise sıfırlanmıştır. Yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında da gümrük vergisinin yüzde 12 olarak uygulanacağı belirtilmiştir. Bu düzenlemeler 1 Ekim 2025’te yürürlüğe girecek. Yani Trakya’da üretici zararına üretim yaparken, ithalatçının önü açılmaktadır.

Kuraklıktan dolayı ürünü yarı yarıya azalan çiftçiye mali destek verilmesi gerekirken, iktidar açığı ithalatla kapatmaya yönelmiştir. Oysa doğru politika, yerli üreticiyi ayakta tutmak, maliyet yükünü hafifletmek ve çiftçinin ürününe değer katmaktır. Ayrıca ayçiçeği hasadı başlamış olmasına rağmen yağ fiyatları hâlâ artmaktadır. Vergi indirimi ithalatçının cebine girse de sofraya yansımamaktadır.

Türkiye’nin en verimli toprakları olan Trakya’da çiftçi üretimden soğutulursa, ülkemiz dışa bağımlı hale gelir. Bir zamanlar kendi kendine yeten tarım ülkesi olan Türkiye, yanlış politikalarla dışarıya muhtaç bırakılmaktadır.

Çözüm ithalat lobilerini beslemek değil, üreticinin maliyetini düşürmek, destekleri artırmak ve ürününe hak ettiği fiyatı vermektir. Kuraklığa karşı sulama yatırımlarını hızlandırmak, girdi maliyetlerini sübvanse etmek ve taban fiyatı üreticiyi koruyacak düzeyde belirlemek iktidarın asli görevidir. Bugün yaşanan tablo, ülkenin tarım politikalarının üretimden uzak, günübirlik ithalat kararlarına dayalı olduğunu bir kez daha göstermektedir. İktidar, ithalat yolunu seçerek yara bandı tedavisi uyguluyor. Bilmiyorlar ki böyle giderse çiftçi üretimden çekilecek, gelecekte bizi daha tehlikeli günler bekleyecek.”