CHP'li Başarır'dan 'iddianame' tepkisi: İçi boş klasörleri gösterip yere fırlattı!

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik hazırlanan iddianameye sert tepki gösterdi. Yanında getirdiği beş klasörü birer birer yere atan Başarır, “Asrın yolsuzluğu denildi. Asrın hukuksuzluğu ortaya çıktı” dedi.

Başarır, beş klasörü kürsüden birer birer yere atarak sırası ile şunları ifade etti:

“İşte dosyalar. Açalım. Bununla mı parti kapatacaksın sen? Türkiye’nin 1. partisini. Haddini bileceksin. Milyonlar bu partinin arkasında. Milyonların umudu Cumhuriyet Halk Partisi.”

Başarır, basın toplantısına iddianameyi incelemeye başladıklarında yeni hiçbir unsur olmadığını belirterek şöyle başladı:

“238 gün boyunca dedikodu mahiyetindeki tüm iddialar 4000 sayfada yer bulmuş. Sabah erken saatlerde yurttaşlarımız, gazeteciler bizleri aradı. Vayim bir durum var mı dedi. Vallahi dedim en vahim durum dosyada Akın Gürlek’in durumu. Çünkü hukuku adaleti ayaklar altına almış.

“Üzülerek söylüyorum ki bu ülkedeki savcıların rozeti olmaz. Cübbesinde düğmesi olmaz. Cebi olmaz. Onlar tarafsızdır. Ama görüyorum AK Parti’nin 29 MKYK üyesi var. Akın Gürlek 30’uncusu gibi davranıyor. 75 MKYK üyesi var. Akın Gürlek 76’ncı gibi davranıyor. 272 AKP milletvekili var. 273’üncü kişi gibi davranıyor.”

"DELİL YOK MASAK RAPORU YOK HTS KAYDI YOK"

İddianamede yer alan maddi suçlamaların hiçbir somut belgeye dayanmadığını söyleyen Başarır, şunları aktardı:

“560 milyarlık bir yolsuzluk dediler. Sonra bunu 160 milyara düşürdüler. Peki... bu parayla ilgili bir delil koyabildin mi? Banka hesaplarında böyle bir para ya da tek kuruş geçmiş mi Sayın Ekrem İmamoğlu’nun? Teknik fiziki takip var mı? MASAK raporlarında ‘evet bu adam şu müteahhitten tek kuruş almış’ gibi bir beyan var mı? Hayır yok.”

"İDDİA EDİLEN PARA NEREDE?"

Başarır, iddianamede yer alan iddiaların kamuoyunu uzun süre meşgul ettiğini ancak dosyada bunlara dair hiçbir delil bulunmadığını dile getirdi:

“HTS kaydı yok. Teknik fiziki takip yok. MASAK raporu yok. Banka kayıtlarında para yok. Ne var kardeşim? Siz bu ülkeyi iddianamelerle susturacağınızı, esaret altına alacağınızı mı düşünüyorsunuz?”

"İDDİANAMEYİ İADE EDİN"

İddianameyi kabul eden mahkemeye seslenen Başarır, şu çağrıyı yaptı:

“Bu iddianameyi iade et. Bu para nerede açıklamasını iste başsavcıdan. Olmaz arkadaşlar. Böyle iddianame, böyle soruşturma olmaz.”

İddianamede CHP Genel Başkanı için kullanılan dile tepki gösteren Başarır, “İddianamenin 39. sayfasında ‘CHP başkanlık görevine gelen Özgür Özel isimli şahsa’ diyor. Kim bu Özgür Özel isimli şahıs? Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel başkanı. Sen kimsin Sayın Başsavcı?” dedi.

"BUNUNLA MI PARTİ KAPATACAKSIN?"

İddianamede CHP kurultayı, Divan Başkanı’nın konuşması ve partinin İstanbul il binasına ilişkin iddiaların yer almasına da tepki gösteren Başarır, “Bu partinin Anayasa Mahkemesi tarafından Yargıtay’a ihbarda bulunup kapatılmasını talep ediyorsunuz. 80 darbesini yapanlar belki bu partiyi kapattı ama bu partideki hiçbir siyasetçiyi susturamadı” diye konuştu.

CHP’ye yönelik bu iddiaların, halkın iradesine karşı bir darbe girişimi olduğunu belirten Başarır, şu ifadeleri kullandı:

“Bu bir muhtıradır. Bu bir iddianame değildir. O yüzden tüm milleti partimize, irademize, demokrasiye, oy verdiğiniz sandığa sahip çıkmaya davet ediyoruz.”