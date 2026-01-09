CHP’li belediye başkanları hakkında tutukluluğa devam kararı!

CHP'nin toplam 7 belediye başkanının tutuklanmasına neden olan “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” davasında ilk duruşmanın görülmesine 18 gün kala son tutukluluk değerlendirmesi yapıldı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi; Adana Büyükşehir Belediye Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da bulunduğu 33 tutuklu ismin tutukluluğunun devamına oy birliğiyle karar verdi.

Mahkeme, 7 Ocak’ta yaptığı incelemenin gerekçesinde; tutuklama tedbirinin ölçülü olduğunu ve sanıkların kaçma şüphelerinin bulunduğunu söyledi.

Adli kontrol tedbirinin orantılılık ilkesi gereğince yeterli olmayacağını savunan mahkeme, 27 Ocak’ta görülecek ilk duruşma öncesi delillerin tam olarak toplanmadığı gerekçesiyle sanıklar ve müdafilerinin tüm tutukluluğa itiraz dilekçelerinin reddine karar verildiğini aktardı.

TAHLİYE EDİLDİ

Soruşturma kapsamında tutuklanan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın babası Mustafa Aydar, sağlık sorunları gerekçesiyle tahliye edildi.

Mustafa Aydar’ın duruşmalara fiziki olarak getirilmesi istenmişti. Ancak cezaevi idaresi, Adana Şehir Hastanesi Nöroloji Polikliniği tarafından düzenlenen raporu mahkemeye iletti. Raporda; sanığın komorbid hastalıkları, tekrarlayan iskemik atak öyküsü ve kardiyak patolojileri nedeniyle her türlü yolculuğun (ambulans dahil) hayati risk taşıdığı belirtildi.

Bunun üzerine mahkeme, Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmasına karar verdi ve sanığın tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilmesini istedi. Sanık müdafii tarafından sunulan raporlar sonrası Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi de mahkemeye gönderdiği yazıda, sanığın yüksek hayati risk oluşturan MID baziller darlığı bulunduğunu, cezaevi koşullarının sağlık durumu açısından uygun olmadığını bildirdi.

Mahkeme, mevcut sağlık durumu dikkate alındığında tutuklama tedbirinin bu aşamada ölçülü olmadığına hükmederek, sanığın başka bir suçtan tutuklu ya da hükümlü olmaması koşuluyla serbest bırakılmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Kamuoyunda “Aziz İhsan Aktaş İddianamesi” ya da “Beşiktaş İddianamesi” olarak bilinen 578 sayfalık iddianame, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 5 Kasım’da kabul edilerek dava açıldı.

İddianame İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 11 Kasım’da kabul edilerek tensip zaptı hazırlandı. Söz konusu kararda tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e tahliye kararı çıktı: İlk duruşmanın 27 Ocak-20 Şubat tarihleri arasında görüleceği belirtildi.

Ayrıca davaya ‘hedef süre’ kondu. Buna göre yargılamanın azami 2520 günde tamamlanması hedefleniyor.