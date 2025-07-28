CHP'li Bulut'tan 'cebimizde uçak yok, arazöz yok' diyen Bakan Yumaklı'ya sert yanıt: 'Hesabını vereceksiniz!'

Türkiye’nin dört bir yanında orman yangınları devam ediyor.

Gece görüşlü yangın söndürme helikopterlerine ilişkin tartışmalar sürerken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, eleştirilere yanıt vererek, "Cebimizde uçak, arazöz yok, bir yerden bir yere gidene kadar hele bir de rüzgar varsa sizin onu kontrol altına almanız saatler alıyor. 86 milyon vatandaşımızdan bu hassasiyetle yaklaşmalarını istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

"BU İHMALLERİN, BU VURDUMDUYMAZLIĞIN HESABINI VERECEKSİNİZ!"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Her yaz aynı felaketi yaşıyoruz, her seferinde bahaneler dinliyoruz. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın ‘cebimizde uçak yok, arazöz yok’ sözleri; yıllardır orman yangınlarına karşı hiçbir hazırlık yapılmadığının acı bir itirafıdır. Sormazlar mı? Her yıl milyarlarca lira vergi veriyoruz! O vergilerle bu ülkenin ormanlarını koruyacak uçaklar, arazözler neden alınmadı? Doğayı, ormanları korumak devletin en öncelikli görevidir! Halk elindeki pet şişelerle, damacanalarla yangına koşarken, canını ortaya koyarken; bahane üretmek kabul edilemez. Bu ihmallerin, bu vurdumduymazlığın hesabını vereceksiniz" ifadesini kullandı.