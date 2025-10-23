CHP’li Çiftci, kurultay davası öncesi Cumhuriyet’e konuştu: ‘Dava konusuz kaldı ama ret esastan olmalı’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, partisinin 38. Olağan Kurultayı’yla ilgili yarın görülecek davaya ilişkin “Yeni dönemde mahalle seçimlerimizi, ilçe seçimlerimizi, il seçimlerimizi yaptık. Geriye olağan kurultayımız kaldı. Yani davanın konusuz kaldığı aşikar. Konusuz kalan davanın reddi gerekir. Ama ben bunun yerine dosyanın esastan incelenip, böyle bir şaibe iddiasının olmaması gerektiğine ilişkin ret kararı verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü siyasi partiler demokrasinin temelidir. Bir ön açma olursa anayasal güvenceye alınmış seçim hakkı zarar görür” dedi.

CHP, partinin 38. Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan ve yarın görülecek dava öncesi 39. Olağan Kurultay süreci kapsamında tüm il kongrelerini dün itibariyle bitirdi. Böylece partinin yeni kurultay delegelerinin hepsi seçilmiş oldu. Bugün toplanacak CHP Parti Meclisi’nin de olağan kurultay kararı alarak, kurultayın tarihini açıklaması bekleniyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, yarın görülecek kurultay davası öncesi yapılan tartışmaları Cumhuriyet’e değerlendirdi.

İlk olarak dava sürecinin nasıl başladığını anımsatan Çiftci “Kurultayla ilgili ilk Lütfü Savaş bir başvuru yaptı. Bunu kurultaydan 5 ay sonra yaptı. Savaş, yerel seçimlerde aday olmak için geldi ve bize başvurdu. Hatay’da seçimi kaybedince birden aklına kurultayın şaibeli olduğu geldi. Hukuki bir dava yaşamıyoruz. Partiden istediğini alamayanların açtığı bir dava var” dedi. Benzer bir durumu İstanbul’da mahkeme tarafından göreve getirilen Gürsel Tekin’de yaşadıklarını belirten Çiftci “Tekin, Kadıköy’den belediye başkan adaylığı için başvuru yapmıştı. Madem biz kötü bir yönetimiz, kurultayda şaibe vardı, o zaman niye adaylık başvurusu yaptı? Ya da Antalya’dan bir kurultay delegesi kurultaya dava açtı. Ne zaman açtı? Kurultaydan sonraki süreçte kadın kolları kurultayında ikili yarış oldu, desteklediği taraf kaybetti, onun üzerine dava açtı. O yüzden ortada hukuki bir dava yok” ifadelerini kullandı.

‘ŞAİBE OLSA GÖRÜNTÜSÜ OLURDU’

Bu dava ile yurttaşların da günlük hayatına giren “mutlak butlan” kavramına ilişkin konuşan Çiftci “Mutlak butlan, ‘Yok hükmünde’ anlamına gelir. Aile hukuku için düzenlenmiş bir kavramdır. Hata, hile ya da tehdit yoluyla yapılan bir evlilik yok hükmünde sayılır. Şimdi mutlak-butlan diye bir şey uydurdular, sanki iki yıl öncesine dönülecek gibi davranıyorlar. Bundan bahsetmek mümkün değil. O kurultay 7-24 incelendi. RTÜK’e yazı yazıldı. Bütün kanallardan görüntüler istendi. Bugüne kadar bir telefon, tablet, para dağıtma olsaydı çıkmama ihtimali olur muydu? Sabaha kadar ekranlardan bunu izlerdik” dedi.

‘SEÇİM HAKKI ZARAR GÖRÜR’

Şimdi partinin 39. Olağan Kurultayı’yla ilgili tüm süreçleri tamamladığına vurgu yapan Çiftci “Geriye olağan kurultayımız kaldı. Yani davanın konusuz kaldığı aşikar. Bunun yanında iki tane de olağanüstü kurultay yaptık. İlkinde de konusuz kalmıştı, ikincide de konusuz kaldı. Konusuz kalan davanın reddi gerekir. Ama ben bunun yerine dosyanın esastan incelenip, böyle bir şaibe iddiasının olmaması gerektiğine ilişkin ret kararı verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü siyasi partiler demokrasinin temelidir. Bir ön açma olursa anayasal güvenceye alınmış seçim hakkı zarar görür. Bu bir çocuk oyuncağı değil. O yüzden esastan ders verir nitelikte güçlü bir karar çıkmalı” diye konuştu.

Davadan erteleme kararı çıkacağına yönelik iddiaları değerlendiren Çiftci “Bence reddedilmeli ama belki kurultayı bekleme kararı alıp, bir erteleme yapabilirler. Umutsuz bir karar beklemiyorum. Ülkenin gerçek gündemleri var. Bunların konuşulması için davanın hızlıca reddedilmesi gerekiyor” dedi.

‘39. OLAĞAN KURULTAY DURDURULAMAZ’

Bundan sonra CHP’nin 39. Olağan Kurultayı’nın durduracak bir sürecin yaşanıp yaşanmayacağını yorumlayan Çiftci “YSK daha ne kadar tokat niteliğinde karar versin? YSK bunu bizi sevdiği için de yapmıyor. Kendini korumaya çalışıyor. ‘Seçim yargısı benim işim’ diyor. AYM kararını yok sayan bir Yargıtay gördü bu ülke. Olağan kurultayı durdurmaya çalışacak zihni sinir bir işlem denenebilir. Ama YSK’nin kararları çok açık. O yüzden böyle bir şey asla kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

‘İSTANBUL’DA DA DAVA KONUSUZ KALDI’

Öte yandan; İstanbul’daki sıkıntıların da İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in mazbata almasıyla sona ereceğinin altını çizen Çiftci “Orada da bir konusuz kalma hali var. 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin duruşmayı beklemeden dosyayı önüne alıp konusuz kalan davanın reddine karar vermesi lazım. Kimsenin ülke gündemini meşgul etme hakkı yok” dedi. Çiftci, tedbir kararını veren 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin hakimiyle ilgili de Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) başvurduklarını belirterek “Hakimle ilgili partinin manevi değerlerini zedelediği için tazminat davası açtık. Bunu da gerekçe göstererek usulsüz işlem yaptığı için HSK’ye şikayet ettik. Reddi hakim talebinde de bulunduk. Bu reddedildi ama bir üst mahkemeye taşıdık. O yüzden HSK’den sonuç bekliyoruz” bilgisini paylaştı.