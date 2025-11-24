CHP'li Emir'den Abdülkadir Selvi'nin iddiasına tepki

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, iktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin İmralı ziyaretine ilişkin 'Murat Emir AKP'lilerle görüştü, CHP, İmralı'ya gidiş için Meclis'te oylama yapılmasını istemedi' iddiasını yalanladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Emir "Abdülkadir Selvi CHP’yi ikircikli bir parti gibi göstermeye çalıştığı bu haberini yazmadan önce objektif gazeteciliğin asgari şartı olarak bana da sormuş olsaydı gerçeği kolaylıkla öğrenebilirdi" dedi.

Emir, şunları söyledi:

"VERDİKLERİ KARARI HALKTAN SAKLAMAK İSTEYENLER, KAPALI TOPLANTIDA ISRAR EDENLERDİR"

"Ben Abdülhamit Gül ve Hüseyin Yayman’a gitmedim. Abdülhamit Bey’le bir gün sonrasını konuşmak üzere görüşme planladık. Görüşme Genel Kurul salonunun arkasında oldu, Sayın Yayman da oradaydı ve onun da dahil olduğu bir sohbet gerçekleştirdik.

-Komisyon toplantısının basına açık mı kapalı mı olacağı veya İmralı’ya gidişle ilgili oylama yapılıp yapılmayacağı gibi konularda ne düşündüklerini sordum. Zira Fethi Yıldız mutlaka oylama gerektiğini, Abdullah Güler gerekmediğini önceden açıklamışlardı. Sayın Gül bu konularda kesin bir kararları olmadığını, toplantı öncesinde Meclis Başkanı ile bir toplantı yaparak yol haritasını netleştirebileceklerini söyledi.

-Benim oylama istemediğim ifadesi tam bir çarpıtmadır. Sadece Cumhur ittifakından farklı yaklaşımlar geldiğini, son kararlarının ne olduğunu gündeme getirdim. Kaldı ki biz tavrımızı günü saati geldiğinde açıkça ortaya koymuş bir partiyiz. Oylamadaki tavrımızı saklayacak olsak niye toplantı açık olsun diye ısrar edelim? Gerçekte verdikleri kararı halktan saklamak isteyenler başta AKP olmak üzere kapalı toplantıda ısrar edenlerdir. Bu kadar yalın bir gerçeği bile çarpıtmak nafile bir çaba olmuştur.

CHP’nin İmralı’ya gitmeme kararı biz Afrika kıtasını boydan boya geçerken geldi.

Cumhurbaşkanı uçağın ön bölümündeydi. O yüzden oradaki havayı bilemiyorum ama gazetecilerin olduğu bölümde şaşkınlıkla karşılandı"

NE OLMUŞTU?

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü köşesinde CHP'nin İmralı'ya gidiş için kapalı oylama istediğini öne sürdü. Selvi şunları kaydetti.

"Bir gün önce CHP Grup Başkanvekili Murat Emir Meclis’te AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman’ın yanına gelip “Gece Sayın Genel Başkanı arayacağım. Siz ne yapacaksınız” diye soruyor. Gül ve Yayman’ın, “Biz sıcak bakıyoruz” diye karşılık vermeleri üzerine “Komisyonda niye oylama yapacağız? Oylama yaparsanız biz zor durumda kalırız. Komisyonda diğerlerini dinlerken oylama mı yaptık” diyor"