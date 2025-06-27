CHP'li Enginyurt'tan kendisini hedef alan Başdanışman Saral'a: 'Su ısıtmaktan başka, sultanına köle olmaktan gayri ne işin var?'

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medyada kendisini hedef alıp "fırıldak" ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'a yanıt verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere, İBB yöneticileri ve CHP'li bazı belediyelerin başkanları ile gazetecilerin tutuklanmasına tepki gösteren CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, X hesabından konuyla ilgili yaptığı konuşmanın videosunu paylaşmış ve “Saray işi gücü bıraktı, muhalefete saldırıyor. Biz zindanlara atmakla bitmeyiz. Ülke ekonomik çöküşte, eyyy saray. Asgari ücretli, emekli, emekli memur perişan. Hesabını vereceksiniz" notunu düşmüştü.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından Oktay Saral ise Enginyurt'un bu paylaşımının görselini kendi hesabından "Fırıldak Cemal" ifadesini kullanarak, "Bu milletin aklıyla, imanıyla alay edenler, günü kurtarmak için duruşunu satanlar; bizim muhattabımız değildir. Haydi başka kapıya!” diyerek paylaştı.





Saral'ın bu paylaşımına Enginyurt ise şu sözlerle yanıt verdi:

"Oktay Saral denilen hamamcılığa soyunan Saray fırıldağı. Su ısıtmaktan başka, Sultanına köle olmaktan gayrı ne işin var? Erdoğan olmasa bir hiçsin.

Gün gelecek, sandıkta hesap vereceksiniz. O sözlerini sana misliyle iade ediyorum."







