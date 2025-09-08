CHP'li Ensar Aytekin ve kayyum Gürsel Tekin ve arasında gerilim... Masaya yumruğunu vurarak konuştu: '5 bin polisle buraya gelinir mi?'

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Özgür Çelik ve il yöneticilerini görevden alma kararının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, geniş güvenlik önlemleri altında il binası önünde bir açıklama yaptı.

Daha sonra bir süre bina önünde bekleyen Tekin, polisin il binası içinde, katlarda biber gazlı müdahalesinin tamamlanmasını bekledi. Daha sonra Tekin, polis eşliğinde binaya girdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, polisler eşliğinde binaya giren Gürsel Tekin'i konuşmak için kütüphaneye götürdü.

AYTEKİN, ELİNİ MASAYA VURDU

Aytekin "Ben seni dinledim, basın açıklamanı dinledim. Tarafı değilsiniz, şikayetçi değilsiniz vesaire vesaire. Gürsel Başkan 5 bin polisle buraya gelinir mi gözünü seveyim" diyerek masaya vurdu.

Tekin de Aytekin'e "Elini masaya vurma. Ben tek başıma geldim zaten" şeklinde yanıt verdi.

Aytekin ardından, "Elini kolunu sallayarak tek başına gelebilirsin" dedi.

Tekin'in "Geldiğim günden buyana Sayın Genel Başkan dahil olmak üzere bir sürü isimle konuştuk. Dedik ki 'burada parti hukuku neyi gerektiriyor?" demesi üzerine Aytekin, "Bunları biliyoruz, konuştuk" dedi.

Tekin ise "Türkiye bilmiyor. Tam 7 gün parti üyesi bütün arkadaşlarımızla görüşmelerimiz, temaslarımız oldu. Aman kardeşim ne olursunuz bak CHP'ye böyle düşmanlara şey vermeyelim, kol kola girelim. Partinin tüzüğü neyi gerektiriyorsa bir gram bundan kim şaşarsa karşısında beni bulur kardeşim. Tamam mı tamam" ifadelerini kullandı.