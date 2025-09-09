CHP'li gençlerin Özgürlük Yürüyüşü'ne Hendek’te sanatçı Suavi'den destek: 'Bu yürüyüş bu memleketin bütün insanları içindir'

Adana’dan, tutuklu belediye başkanlarına özgürlük talebiyle yürüyüşe geçen 9 genç, eylemlerinin 32. gününde Sakarya’dan Kocaeli sınırına doğru ilerliyor.

Bugün akşamında Kocaeli il merkezinde olmaları beklenen gençlere Hendek’te sanatçı Suavi destek verdi.

"BU TEK BAŞINA CHP MESELESİ DEĞİL"

Bir süre gençlerle birlikte yürüyen Suavi, “Bu memleket bizim” diyerek, şunları söyledi:

"Zeydan Başkan’ın şahsında, özgürlüklerinden alıkonulmuş insanların demokratik tepkilerini biraz daha yükseltmek adına yola çıkan genç arkadaşlarla birlikteyim. Şu anda yürüyüşün 31. günündeyiz. Ben kendilerine Hendek’te dahil oldum. Bugünkü etap Hendek ile Serdivan arasında olacak. Arkadaşların genel durumu iyi. Ufak tefek hava şartlarından, teknik şartlardan kaynaklı sorunlar olsa da büyük bir problem yok.

Bu memleket bizim, hep birlikte güzel günlere gitmek, hakkaniyetli, demokratik yarınlar yaşatmak, kurmak adına birlikte bir yürüyüşün içerisindeyiz. Burada var olma nedenim, arkadaşların bu mücadelesinin dikkate alınması, ciddiye alınması, ülkede yaşayan herkes tarafından şu ya da bu şekilde değerlendirilmesi gerektiğine inanmam. Çünkü bu tek başına Cumhuriyet Halk Partisi meselesi değildir. Bu memleket bizimdir ve bu yürüyüş bu memleketin bütün insanları içindir. Dolayısıyla bu yürüyüşe katılan hiç kimse ötekileştirilmeden, demokratik hakkını kullanan bir yerden tebessümle karşılanmalıdır. Bu duygularla selamlıyoruz. Bu etap tamamlanacak."