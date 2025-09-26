CHP'li Gökan Zeybek'ten, 45. Asliye'nin 'kayyum' kararına tepki: 'Yeni bir kara lekeye imza attınız...'

Mahkeme kararıyla görevinden uzaklaştırılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin itirazlarına yönelik dava bugün görüldü.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP avukatlarının İstanbul İl Başkanlığı'yla ilgili geçici tedbir kararına yaptığı itirazları reddetti.

CHP İl Başkanlığı'nın ihtiyati tedbir kararına yaptığı itiraz reddedildi. Mahkeme kararına göre kayyum Gürsel Tekin ve heyeti görevine devam edecek.

"KARA BİR LEKE..."

Mahkemenin kararına tepki yağarken; CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'ten de bir paylaşım geldi.

Zeybek, X'ten yaptığı paylaşımda, "Yeni bir KARA LEKEYE daha imza attınız... Cumhuriyet Halk Partisi İRADESİNİN ÜZERİNDE İRADE TANIMIYORUZ, TANIMAYACAĞIZ! ÖZGÜR ÇELİK, CHP İSTANBUL İL BAŞKANI OLARAK SEÇİLMİŞTİR. Hiçbir makam, hiçbir güç, iradenin önüne geçemez. Bu partinin yolunu, yönünü ve geleceğini belirleyecek olan tek merci vardır: o da Cumhuriyet Halk Partisi’nin onurlu delegeleridir" ifadelerini kullandı.